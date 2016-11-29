Просторы ФАПов

В прошлом году в области поставлен своеобразный рекорд – в 14 селах построены современные фельдшерско-акушерские пункты

Вместо пристройки

Уже успели оценить преимущества нового ФАПа в селе Новотроицком. – Раньше фельдшерско-акушерский пункт размещался в небольшой пристройке к детскому саду, – рассказывает старейшая работница лечебного учреждения санитарка Тамара Исаева. – Было очень тесно, людям приходилось вдоль стенок стоять. Зато сейчас какой простор… В здании нового фельдшерско-акушерского пункта площадью более 200 квадратных метров 15 кабинетов: процедурный, смотровой, детский и другие. Появилась возможность разделить потоки взрослых и детей, больных и здоровых пациентов, проводить в нормальных условиях выездные приемы узких специалистов.

В новый ФАП

Все ФАПы строились по типовому проекту. Это помогло сократить сроки возведения. Кроме того, типовые проекты удешевили программу, каждая новостройка в зависимости от отдаленности района, обошлась бюджету в 15-17 млн рублей. Каждый ФАП оснащен в полном соответствии со стандартом оказания первичной медпомощи. Здесь есть передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, глюкометры, тонометры, кислородный концентратор для пациентов с дыхательной недостаточностью, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, столик с лучистым стеклом для осмотра младенцев, гинекологическое кресло и многое другое.

Грех жаловаться

Как рассказала заведующая амбулаторией села Троицкое Ирина Местникова, район является лидером по новостройкам лечебных учреждений. Два новых ФАПа были построены в селах Высокое и Воскресенское. В Троицком возведено и оснащается здание современной амбулатории. В лечебном учреждении установят современную технику и, помимо участковых терапевтов, здесь будут вести прием узкие специалисты – гинеколог, стоматолог, хирург, лор, окулист. Все они, безусловно, будут помогать фельдшерско-акушерским пунктам.

Фельдшер ведет прием

Такая помощь очень кстати для Новотроицкого, где проживает более 1000 взрослых и более 250 детей. Местный фельдшер Александра Саблюкова закончила базовый Сахалинский медицинский колледж и своей работой очень довольна. Радует и то, что типовым проектом ФАПа для фельдшера предусмотрена двухкомнатная квартира. Но нагрузка здесь немаленькая. На дневной прием иногда приходит до шестидесяти человек, а после обеда фельдшер спешит к пациентам по вызовам. С оказанием экстренной помощи помогает анивская станция скорой помощи.

Ирина Местникова