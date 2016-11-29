Просторы ФАПов
В прошлом году в области поставлен своеобразный рекорд – в 14 селах построены современные фельдшерско-акушерские пункты
Вместо пристройки
Уже успели оценить преимущества нового ФАПа в селе Новотроицком.
– Раньше фельдшерско-акушерский пункт размещался в небольшой пристройке к детскому саду, – рассказывает старейшая работница лечебного учреждения санитарка Тамара Исаева. – Было очень тесно, людям приходилось вдоль стенок стоять. Зато сейчас какой простор…
В здании нового фельдшерско-акушерского пункта площадью более 200 квадратных метров 15 кабинетов: процедурный, смотровой, детский и другие. Появилась возможность разделить потоки взрослых и детей, больных и здоровых пациентов, проводить в нормальных условиях выездные приемы узких специалистов.
Все ФАПы строились по типовому проекту. Это помогло сократить сроки возведения. Кроме того, типовые проекты удешевили программу, каждая новостройка в зависимости от отдаленности района, обошлась бюджету в 15-17 млн рублей.
Каждый ФАП оснащен в полном соответствии со стандартом оказания первичной медпомощи. Здесь есть передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, глюкометры, тонометры, кислородный концентратор для пациентов с дыхательной недостаточностью, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, столик с лучистым стеклом для осмотра младенцев, гинекологическое кресло и многое другое.
Грех жаловаться
Как рассказала заведующая амбулаторией села Троицкое Ирина Местникова, район является лидером по новостройкам лечебных учреждений. Два новых ФАПа были построены в селах Высокое и Воскресенское. В Троицком возведено и оснащается здание современной амбулатории. В лечебном учреждении установят современную технику и, помимо участковых терапевтов, здесь будут вести прием узкие специалисты – гинеколог, стоматолог, хирург, лор, окулист. Все они, безусловно, будут помогать фельдшерско-акушерским пунктам.
Такая помощь очень кстати для Новотроицкого, где проживает более 1000 взрослых и более 250 детей.
Местный фельдшер Александра Саблюкова закончила базовый Сахалинский медицинский колледж и своей работой очень довольна. Радует и то, что типовым проектом ФАПа для фельдшера предусмотрена двухкомнатная квартира. Но нагрузка здесь немаленькая. На дневной прием иногда приходит до шестидесяти человек, а после обеда фельдшер спешит к пациентам по вызовам. С оказанием экстренной помощи помогает анивская станция скорой помощи.
И конечно, выручают врачи амбулатории Троицкого. Ежемесячно приезжают для проведения приема гинеколог, педиатр, каждые две недели – терапевт.
– Вот бы еще анализы здесь принимали, – вздыхает сельчанка Анастасия Толстова. – Тогда вообще жаловаться было бы не на что. Хотя и сейчас грех жаловаться – и красиво и удобно…
Стоит отметить, что в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Сахалинской области на 2014–2020 годы» в этом году в селах области начнется строительство еще двух амбулаторий и трех фельдшерско-акушерских пунктов. Новые лечебные учреждения появятся в Яблочном Холмского района, Арги-Паги Тымовского района, селах Новое Макаровского района, Новиково Корсаковского района и Парусное Томаринского района.
Комментарии
1. В аккурат сразу после нового года из этого крутого ФАП уволилась предыдущая фельдшер, опытная, которую очень ценили местные мамочки.
2. В этом ФАП совсем нет телефона. На сайте анивской ЦРБ написан номер телефона ФАП, по факту же его нет. Личные сотовые номера фельдшеры дают пациентам избирательно (и это как раз понятно), а вот всем остальным для вызова врача надом предлагают звонить в Троицкое, и через них вызывать. Неудобно, однако. А ЦРБ то уже отчиталось, что телефон в ФАП есть, теперь его вообще никогда не поставят.