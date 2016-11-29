Учёные призывают жителей Парамушира носить в кармане медицинские маски

Учёные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН призывают жителей Северо-Курильска на острове Парамушир всегда носить с собой медицинские маски в связи с извержением вулкана Эбеко.

Если сами пеплопады, которые случаются в городе, не так опасны, то токсичные составляющие выбросов могут причинить значительный вред здоровью, сообщила РИА «Сахалин-Курилы» научный сотрудник института Татьяна Котенко. Сегодня Эбеко как никогда спокоен, отмечен лишь один незначительный двухминутный выброс с примесью пепла в первой половине дня.

- Но извержение, которое началось еще в ноябре прошлого года, продолжается до сих пор. Вчера мы вулкан не видели из-за плохой погоды. А вот 23 января произошло как минимум четыре достаточно мощных для Эбеко пепловых выброса, - рассказала Котенко.

Если на Парамушире подует западный или северо-западный ветер, северокурильчане ощутят характерный запах сероводорода. В составк вулканических газов - токсичные составляющие: сероводород, двуокись серы, хлористый и фтористый водород. Учёные говорят, что они выходят из кратера не только в газовой фазе, но и в аэрозольной – в виде микроскопических капель, содержащих соляную и серную кислоту. Маска способна задержать эти частицы, и они не попадут в лёгкие.

- Мы разговариваем с местными жителями, уговариваем их постоянно носить в кармане маску. Почувствовал запах – не стесняйся, надень и ходи в ней. Пока нам везет, со стороны вулкана ветра не было. За последний месяц мы ни разу не ощущали характерного запаха сероводорода. Пеплопады были слабыми и уходили в другую сторону. Отмечалось лишь напыление пепла на снегу - сказала Котенко. Она добавила, что прогнозировать выбросы из кратера вулкана невозможно. У них нет периодичности, огнедышащая гора живёт своей жизнью.