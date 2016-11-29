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25 января 17:42 / Общество / законы / рыбалка  

Сахалинцы и курильчане могут обсудить закон «О любительском рыболовстве»

Сахалинцам и курильчанам предлагают обсудить положения нового закона «О любительском рыболовстве», сообщили в региональном правительстве.

Над его проектом по поручению президента России Владимира Путина сейчас работает федеральное правительство. Предварительный текст документа уже подготовлен и опубликован. На онлайн-площадке http://zakon.fishing-media.ru организовано общественное обсуждение. Рыболовы-любители, заинтересованные граждане и организации могут присылать свои поправки, высказывать мнение, участвовать в работе над законопроектом.

По мнению зампреда правительства области Игоря Быстрова, курирующего отрасль, новый закон создает предпосылки для развития цивилизованного любительского рыболовства в стране.

- На сегодняшний день у нас нет единого нормативного акта, который бы регулировал вопросы организации любительского рыболовства. Полномочия рассредоточены по разным уровням власти. За организацию любого отдыха населения отвечают муниципальные образования, с другой стороны у нас есть отраслевое законодательство, которое ориентировано главным образом на развитие коммерции в этом виде рыболовства. В предложенном проекте закона гармонизируются действия органов власти различных уровней с возможностями и потребностями населения, - отметил Игорь Быстров.

Сегодня в области с большими запасами тихоокеанских лососей выловить их на удочку или спиннинг с точки зрения соблюдения законности крайне проблематично. Ловить эту рыбу разрешается лишь на восьми специализированных участках (шесть из них находятся на реках), выделенных под спортивное и любительское рыболовство, а также еще в 35 таких местах, которые «положены сверху» на участки для промышленного лова. Они представляют собой небольшие отрезки морского побережья шириной 300-400 метров между ставными неводами. В период хода лососевых там стоит большое количество сетей граждан, взявших путевки на добычу. И у рыбаков со спиннингом или удочкой с аналогичными разрешениями попросту не остается возможностей для ловли. Полностью отсутствуют участки для любителей на Северных Курилах, а также на восточном и северном побережьях Сахалина вблизи крупных населенных пунктов.

- С 2008 года мы очень многое запретили, причем безо всякой логики. Разрешаем масштабный промышленный вылов и на этом фоне – масса запретов для любителей. Взять, к примеру, те же рыбопромысловые участки. Сейчас проводим ревизию их перечня. Если сказать откровенно, то во время хода лосося невозможно четко определить, где промышленник ставит свои сети под видом любительского рыболовства, а где настоящие рыбаки-любители или браконьеры. Это следствие того, что в договорах на большинстве участков для любителей зафиксировано только право на продажу путевок. Обязательства по выданным путевкам не определены, - сказал зампред правительства.

В проекте нового закона при организации любительской рыбалки на ценные виды рыб предлагается использовать именные разовые разрешения (так называемые фиш-карты) и отказаться от рыбопромысловых участков для любительского рыболовства. Для населения это снимает многие ненужные ограничения.

Предполагается, что разрешения будет выдавать Росрыболовство, после уплаты госпошлины и ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Сетной лов планируется запретить, за исключением добычи для удовлетворения личных потребностей. Разрешать лов сетями (имеются в виду не только жаберные сети, но и закидные невода и прочие сетные орудия добычи) будет Росрыболовство, на основании реестра, с указанием владельца орудия лова, который будут вести территориальные органы ведомства. Если при реализации закона для граждан будет использован тот же механизм, что и в охотничьем хозяйстве, то есть получение документа, удостоверяющего право на вылов, скажем, в МФЦ или в лесничестве, системой смогут воспользоваться граждане не только областного центра. Данный опыт в области уже успешно опробовали в 2015 году, когда было выдано около 50 тыс. путевок на «три хвоста» лосося на удочку.

- И людям это понравилось, так как удобно, - отметил Игорь Быстров. - Подавляющее большинство участников нашего эксперимента из числа местных жителей и туристов высказалось за такой подход.

Рекреационное использование ВБР - это не только обсуждаемый закон, но и закон «Об аквакультуре», которым предусматривается ведение рыбоводства. По мнению специалистов, восстановление популяции сахалинского тайменя в Сахалинской области, воспроизводство симы, кижуча, пресноводных рыб в островных водоемах позволит создать хозяйства, специализирующиеся на предоставлении услуг любительского и спортивного рыболовства.

Поправки к федеральному закону «О любительском рыболовстве» подготовят в окончательном виде к 1 марта текущего года. До этого времени у всех желающих есть возможность обратиться к разработчикам со своими замечаниями и предложениями. Ожидается, что указанный законопроект уже в 2017 году будет принят Государственной думой во втором чтении.

Теги  Лосось Рыбалка Законы

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