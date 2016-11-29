Власти Холмска предлагают жителям района сброситься на поклонный крест

Установить нескольких поклонных крестов предлагает глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов. Проект поддержали многие жители округа. Возведение крестов планируется не на бюджетные деньги, а на пожертвования неравнодушных холмчан – обычных граждан и предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Холмского района.

Проект уже существует на бумаге. Воплощением его займётся Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса, с частичным привлечением и других организаций. Высота главного креста будет составлять 6 метров, размах – 3,5 метров. Выполнят его из нержавеющей стали, обрамлением лицевой стороны станет бронзовая накладка также в виде креста. На обратной стороне появится надпись «Спаси и сохрани». Весь проект выдержан на основе канонов русской православной церкви. Большой крест будет установлены на въезде в город в районе Холмского перевала, еще два поменьше на въезде с северной и южной сторон.

На возведение поклонного креста в Холмском городском округе дал согласие архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Сейчас проектная документация отправлена в Сахалинскую Епархию для окончательного согласования. Сразу после этого начнутся работы, и задумка воплотится в жизнь.

Каждый холмчанин может внести свой посильный вклад в установку поклонного креста.

Реквизиты для пожертвований:Счёт № 40703810500000000020 ЗАО «Холмсккомбанк» БИК 06432716 корсчёт 30101810300000000716