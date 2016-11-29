Центр внимания. Выпуск от 25 января

Опасный путь в школу

Второй сбитый ребенок за два дня в областном центре. Не успели стихнуть дискуссии вокруг вчерашнего ДТП с участием двенадцатилетней девочки, как сегодня около полудня «Тойота Королла» сбила девятилетнего мальчика. Это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе городской бани.

Безопасность в детсадах

Многим родителям южно-сахалинских дошкольников пришли сообщения об усилении мер. Воспитатели просят приводить детей в строго определенное время, без опозданий. Это связано с проведением внеплановых проверок со стороны Департамента образования.

Рыбалка с протоколом

Рыбалка с протоколом. Инспекторы Гостехнадзора проводят контрольные рейды на озёрах юга Сахалина. В поле зрения всё чаще стали попадать любители прокатиться по льду на личных транспортных средствах.

Строительство спортсооружений

Совещание «на высоте» сегодня провел губернатор Олег Кожемко. Вместе с министром спорта Антоном Зайцевым они проверили, как идут работы по строительству спортсооружений. Объекты необходимы для того, чтобы Сахалин вскоре смог принять национальную олимпийскую сборную и первые в истории зимние международные соревнования «Дети Азии».

Уголовное дело по «Кольской»

Центральный районный суд Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении экс-следователя Виталия Фердера, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу о крушении «Кольской». Следователь приговорен к штрафу. Такое решение суд принял по ходатайству самого следственного управления. Напомню, фальсификации в деле о крушении буровой платформы в Охотском море обнаружились лишь в ходе судебного рассмотрения, которое продолжается в Мурманске второй год.

Медицина шаговой доступности

Двести квадратных метров комфорта и уюта. Такова площадь каждого из построенных в области ФАПов. Условия, заботу медиков, а главное улучшение здоровья уже почувствовали десятки пациентов.

Минфин хочет отменить наличный расчет

Министерство финансов России предложило ограничить расчет наличными деньгами. Глава ведомства Антон Силуанов призвал «подумать» о запрете оплачивать купюрами дорогостоящие покупки, такие как, например, квартира или машина. И отметил, что «Носить деньги в сумке или чемодане - это ... прошлый век.» Предложение Минфина вызвало бурную дискуссию в обществе.

Банк вакансий

Более 17 тысяч рабочих мест готовы предложить сегодня работодатели Сахалина и Курил. Большая часть вакансий - 70 процентов - ждет представителей рабочих профессий. Спросом пользуется квалифицированный труд в сфере строительства, рыболовства, лесном и охотничьем хозяйстве, на обрабатывающих производствах. Средний технический персонал требуется на предприятиях, где есть автоматизированное оборудование.

Поронайск готовит логистов

А эта профессия востребована во всех сферах деятельности. Логист - человек, умеющий распутать транспортный узел любой сложности и удешевить производственный процесс.

План работы Избиркома

Областной избирком продолжает подготовку к выборам в Сахалинскую областную Думу. На очередном заседании члены комиссии утвердили план работы на 2017 год. За основу взяли документ центрального избиркома, сформулированный в соответствии с федеральным законодательством. Оживленное обсуждение вызвали и другие темы. Например, необходимость продолжения действия группы по информационным вопросам.

Итоги благотворительности

Спорт, милосердие и поддержка талантливой молодежи. О своей деятельности в 2016 году отчитался региональный фонд «Родные острова». Получившая народное признание «Благотворитель города» организация в ушедшем году заявила о себе большими проектами и адресной помощью, оказанной островитянам. 60 миллионов рублей - бюджет фонда - был распределен между ключевыми проектами. Это строительство кризисного центра для женщин, поддержка федерации бокса, возрождение парусного спорта в Невельске и помощь в сохранении популяции дальневосточного леопарда.

Лекции отменяются

Российские студенты отмечают Татьянин день. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета и с тех пор день святой мученицы Татианы стал праздником для всех учащихся вузов.

Мастера настольного тенниса

Сильнейшие команды острова включились в розыгрыш клубного Чемпионата области по настольному теннису. На Сахалине соревнования проводятся 12-й год подряд и уже полюбились многими спортсменами.

В Южно-Сахалинске открылся каток «Медик»

Снова в строю. После долгого перерыва в Южно-Сахалинске открылся каток «Медик». Это самая большая бесплатная ледовая площадка в городе. Ее размер - шесть тысяч квадратных метров. Работает каток с девяти утра до десяти вечера. В темное время суток - освещается.