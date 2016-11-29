Мастера настольного тенниса
Сильнейшие команды острова включились в розыгрыш клубного Чемпионата области по настольному теннису. На Сахалине соревнования проводятся 12-й год подряд и уже полюбились многими спортсменами.
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Сильнейшие команды острова включились в розыгрыш клубного Чемпионата области по настольному теннису. На Сахалине соревнования проводятся 12-й год подряд и уже полюбились многими спортсменами.
Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
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Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?
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