Медицина шаговой доступности
Двести квадратных метров комфорта и уюта. Такова площадь каждого из построенных в области ФАПов. Условия, заботу медиков, а главное улучшение здоровья уже почувствовали десятки пациентов.
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Двести квадратных метров комфорта и уюта. Такова площадь каждого из построенных в области ФАПов. Условия, заботу медиков, а главное улучшение здоровья уже почувствовали десятки пациентов.
Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
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Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?
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