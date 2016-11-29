Рыбалка с протоколом
Рыбалка с протоколом. Инспекторы Гостехнадзора проводят контрольные рейды на озёрах юга Сахалина. В поле зрения всё чаще стали попадать любители прокатиться по льду на личных транспортных средствах.
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Рыбалка с протоколом. Инспекторы Гостехнадзора проводят контрольные рейды на озёрах юга Сахалина. В поле зрения всё чаще стали попадать любители прокатиться по льду на личных транспортных средствах.
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Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
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