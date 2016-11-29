Автобусы на газу избавят Южно-Сахалинск от смога

Передвижной автомобильный газовый заправщик регулярно обслуживает автопарк МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска. 25 января островным журналистам рассказали о преимуществе эксплуатации машин на газе и продемонстрировали процесс самой заправки.

Напомним, в прошлом году власти Сахалина закупили несколько десятков автобусов, работающих на газомоторном топливе. А в Луговом построили первую газокомпрессорную станцию. Вместе с ней появился и передвижной газозаправщик. Его главная задача - доставлять компримированный природный газ автопаркам предприятий.

Это лишь часть большого проекта, включающего в себя строительство мини-завода СПГ. Финансирует его Корпорация развития Сахалинской области, инвестором выступает производственно-строительная компания «Сахалин» (ПСК «Сахалин»). Стоимость всего проекта - 824 млн рублей. Из них 123 млн - средства ПСК (выделены полностью), 701 млн - корпорации (профинансировано 538 млн).

- Финансовые средства выдаются под 5% годовых, так что они вернутся в бюджет, но уже с прибылью. И будут вложены в новые интересные экономические проекты, — пояснил пресс-секретарь корпорации Алексей Баяндин.

На сегодняшний день в Транспортной компании 211 новых автобусов, 40 из них газомоторные. По словам директора предприятия Александра Подоляна, это даёт ряд преимуществ. - Раньше по утрам наш автопарк выглядел как туманное облако. Сейчас мы такой картины не наблюдаем. Автобусы, работающие на газе, не дают вредных выхлопов. Даже когда рядом стоишь, не чувствуешь привычного запаха. Это не может не радовать, ведь все мы видим, какой смог в районе улиц Пограничной и Ленина, - рассказал Подолян. – Хорошо продумана и заправка автомобилей. Компримированный газ поставляет передвижной газозаправщик раз в один-два дня. Этого достаточно - автобусы экономичны в плане расхода топлива. Однако есть и некоторые нюансы – такие машины не так долговечны, как, например, дизельные ПАЗы. Вместе с тем Подолян подчеркнул, что при бережном обращении техника прослужит дольше. Сложностей в эксплуатации газомоторных автобусов нет. В основном они обслуживаются на улице. Исключения бывают, когда нужны сварочные работы, - тогда автомобили загоняют в боксы. Передвижной заправщик вмещает 5 тыс. кубометров газа и имеет две раздаточные колонки, позволяющие одновременно заправлять две машины. Так, за один приезд голубым топливом можно обеспечить все 40 автобусов предприятия.