Руководители Корсковского порта оштрафованы за незаконное увольнение сотрудников

Руководители АО «Корсаковский морской торговый порт» оштрафованы за незаконное увольнение сотрудников. Об этом сегодня сообщила пресс-служба сахалинской транспортной прокуратуры.

Административные дела были возбуждены по факту нарушение трудового законодательства. Основанием послужило незаконное увольнение двух работников Общества, в связи с истечением срока действия срочных трудовых договоров. При этом работодателем не учтено, что трудовые обязанности работников и условия их выполнения не носили срочного характера, к тому же указанные договоры неоднократно продлевались и в силу закона они считаются заключенными на неопределенный срок.

Незаконно уволенные сотрудники АО «КМТП» восстановлены в должности решениями Корсаковского городского суда по исковым заявлениям Сахалинского транспортного прокурора. Руководителям оштрафованы на 30 и 2 тыс. рублей. Постановления в законную силу не вступили, поскольку не истек срок их обжалования.