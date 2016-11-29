Поезд протаранил иномарку на Сахалине, жертв нет

Состав, гружённый углём, врезался в Lexus в районе села Правда Холмского района 26 января.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, авария произошла в 03:25. Иномарка ехала из Невельска в Холмск. На 51-м км водитель не справился с управлением, и машину вынесло на железнодорожный переезд. В это время к Правде подъезжал поезд с 16 вагонами угля. Увидев приближающийся локомотив, водитель легковушки и его пассажиры покинули «японку», не успев её вытолкать с путей.

В результате произошло столкновение. Люди в аварии не пострадали, а вот автомобилю досталось – поезд смял авто, протащив его по железнодорожному пути. У локомотива слегка повреждена передняя часть. Он простоял час на месте происшествия, после чего продолжил движение до станции назначения.