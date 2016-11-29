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26 января 16:12 / Человек года / конкурсы / проекты  

Яркие победы

Подведены итоги конкурса «Человек года–2016», участниками которого всегда становятся талантливые, неординарные сахалинцы

Фирменные традиции

Масштабный конкурс «Человек года» издательский дом «Губернские ведомости» проводит уже восемь лет подряд, и за это время сложились его фирменные традиции. К примеру, торжественная церемония награждения всегда проходит во второй половине января, после рождественских праздников. Неизменное место проведения – южно-сахалинский ресторан «Гагарин», который в эти дни еще хранит теплую новогоднюю атмосферу. Об этом заботится его директор Светлана Пе.

Победителям номинаций вручают именные звезды, их уже стали называть сахалинскими «оскарами». Пятиконечная награда – это признание заслуг наших земляков, полностью посвятивших себя любимому делу. Они проводят уникальные спасательные и медицинские операции, делают научные открытия и учат детей, пишут стихи и покоряют спортивные вершины… В какой бы сфере эти люди не нашли себе применение, огонь, который горит в их душах, ведет за собой других.

С конкурсантами мы знакомим читателей на страницах нашей газеты и на сайте skr.su. В декабре начинается интерактивное голосование, и «болельщики» даже ночами атакуют портал «Сахалин и Курилы». Посетители активно «сражаются» за своих кандидатов, комментируют «выборы», а потом поздравляют победителей. Голоса приходят со всей России и даже из-за рубежа. Конкурсант, набравший большинство голосов, становится победителем в номинации «Приз читательских симпатий». Лидеров остальных номинаций выбирает жюри. Но и в этом случае роль интерактивного голосования тоже учитывается.

В прошлом году появилась новая традиция: список участников конкурса формировали не только журналисты редакции и автор проекта, корреспондент «Губернских ведомостей» Татьяна Егорова. Своих кандидатов предлагали главы районов, руководители различных организаций и предприятий, к которым мы обращались с такой идеей.

С марта по октябрь 2016 года на skr.su прошло три этапа интерактивного голосования. Каждый раз из 10 человек островитяне выбирали тройку лидеров. Это врачи и работники культуры, общественники и силовики. В личной копилке этих людей есть немало профессиональных достижений, наград и добрых дел. Удивительно, что в жизни участников конкурса – яркой и до предела насыщенной событиями – находится место для творчества и интересных увлечений.

Сахалинские победы

На этот факт обратил внимание ведущий торжественной церемонии награждения Илья Обломов, когда объявлял победителя в номинации «Приз читательских симпатий». Победу в ней одержал Валентин Метляков, оперуполномоченный по особо важным делам СОБР Сахалинской таможни. За него проголосовало наибольшее количество посетителей сайта – 971 человек.

– Мои главные победы произошли на сахалинской земле, которая вдохновляет на достижения,– сказал Метляков, когда директор департамента информполитики правительства Сахалинской области Наталья Девятайкина вручала ему «оскара». – Я благодарю коллег и друзей, которые голосовали за меня на конкурсе. Для меня была очень важна ваша поддержка.

Пожалуй, не менее служебных заслуг группу его поддержки впечатлила коллекция спортивных шарфов Метлякова – сегодня их уже более 100! А первым стал фанатский шарф любимого хоккейного клуба ЦСКА. За эту команду сахалинец болеет уже много лет. Более того, Метляков сам играет в хоккей и тренирует трех-четырехлетних малышей в созданном им проекте «Хоккей с нуля».

Пять островитян соревновались за победу в номинации «Человек дела–2016». Кстати, впервые за историю конкурса в числе участников оказалась гендиректор салона красоты. У молодой южносахалинки Ксении Титовой есть свой, необычный взгляд на развитие индустрии красоты в областной столице. Девушке удалось успешно организовать свой гламурный бизнес с нуля.

А лидером в «деловой» номинации стал заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы Андрей Антонов.

– Наши глобальные планы в одночасье могут разрушиться, если подводит здоровье. Тысячи людей, которые живут сегодня полноценной жизнью, обязаны своим врачам за помощь в трудную минуту, – отметил член жюри конкурса, депутат облдумы Виталий Гомилевский, вручая звезду победителю.

– Областная больница для меня сейчас как второй дом. Сюда я пришел на работу молодым врачом и очень признателен коллегам, ставшим для меня учителями в профессии, – сказал Антонов.

На счету талантливого нейрохирурга – свыше трех тысяч сложных операций на головном и спинном мозге. Самая долгая длилась 10 часов! Как сказал в интервью Андрей Антонов, эта профессия требует серьезных жертв – времени, семейного комфорта и даже здоровья...

Маршрут успеха

Номинация «Успех года» все восемь лет была самой многочисленной в нашем «человечном» конкурсе. В этом году в ней насчитывалось 10 участников, некоторые живут в отдаленных районах Сахалина. Например, директор Ногликской центральной районной библиотеки Ольга Рожнова специально приехала на церемонию награждения в Южно-Сахалинск.

Она поделилась, что ногликские библиотекари выиграли 41 грант, благодаря которым создают новые проекты.

– Сейчас мы составляем путеводитель «Туристическая привлекательность Ноглик», в нем запланированы разделы о памятниках и улицах нашего районного центра, – рассказала Рожнова. – А за счет гранта от компании «Эксон» для детской библиотеки приобретаем интерактивную панель, с помощью которой сможем демонстрировать детские выставки.

У каждого конкурсанта – свой секрет успеха, поэтому жюри пришлось нелегко. Третьего сахалинского «оскара» получила Илона Волошина, директор учебного центра «Активное образование» . В начале 2000-х это был небольшой компьютерный класс на 10 мест. Сегодня в центре – более 80 преподавателей, 8 компьютерных классов, в год проходят обучение более 1000 взрослых и 700 детей. Большим спросом у юных учеников пользуются занятия по робототехнике, сейчас ребята увлеченно собирают робота Еву. Несмотря на постоянный цейтнот, Илона успевает уделять внимание и своим детям, у нее их трое.

Другие участники «успешной» номинации тоже деятельные и непоседливые. Ольга Куркина, начальник пассажирского поезда, наверное, полжизни провела в дороге. За 30 лет каких только житейских историй не происходило на ее глазах во время железнодорожных рейсов! Однажды пришлось экстренно остановить поезд, чтобы спасти от гибели подвыпившего пассажира. Хотя работа отнимает немало сил, Куркина находит окно для досуга. В перерывах между сменами даже успевает вырастить на даче завидный урожай.

У еще одной номинантки – председателя региональной общественной организации по туризму «Адреналин» Нины Кассовой – на Сахалине осталось совсем мало неизведанных маршрутов. Самый длительный островной поход, посвященный 70-летию Великой Победы, длился 72 дня. Кстати, 29 января «Адреналин» приглашает всех желающих в поход на гору Московскую – от такого зимнего уикенда впечатления останутся незабываемые.

– Каждый день мы делаем какие-то открытия, – продолжил церемонию награждения Илья Обломов. – Будь то открытие в человеческих отношениях или приятные открытия в кулинарии. Но всегда приятно, когда ты открываешь для себя новых людей. Вот и наш конкурс сделал свое «Открытие года».

В этой номинации были представлены два молодых сахалинца. Это предприниматель Ксения Титова и участковый уполномоченный полиции УМВД России по Южно-Сахалинску Александр Егоян. Последний и стал обладателем сахалинского «оскара». Его Александру вручила член жюри, председатель регионального отделения Союза журналистов России Любовь Касьян.

– Отрадно вручать награду человеку, который молод, успешен, и все главные его открытия еще впереди, – сказала она.

Сегодня Александр, кроме занятий спортом, увлекается изучением армянского языка. Хотя молодой человек вырос в России, ему интересно знать культуру своего народа. С помощью Интернета уже научился понемногу читать по слогам.

Если я гореть не буду…

В самой масштабной номинации конкурса – «Человек десятилетия» – были представлены три сахалинца. Поскольку Валентин Метляков уже был отмечен наградой, жюри предстояло сделать нелегкий выбор победителя из двух Елен – профессора СахГУ Иконниковой и директора бизнес-центра «Сфера» Алмаевой. Кандидатуру Елены Алмаевой предложили наши читатели. Именно благодаря ее поддержке в «Сфере» организованы постоянные выставки островных художников.

По решению жюри пятый сахалинский «оскар» достался Иконниковой. Несмотря на то что Елена – филолог, ее достижения измеряются и цифрами. Она уже более 20 лет преподает в СахГУ. 102 научные и научно-методические публикации сахалинского профессора изданы в России и за рубежом. В семье Иконниковых – трое детей, которые переняли от родителей тягу к знаниям и творческие способности.

После того как директор издательского дома «Губернские ведомости» Владимир Семенчик вручил победительнице награду, Иконникова поблагодарила организаторов конкурса и процитировала строки турецкого поэта Назыма Хикмета:

Если я гореть не буду,

Если ты гореть не будешь,

Если мы гореть не будем,

Кто же здесь рассеет тьму?

Эти строки отражают самую суть нашего конкурса. Ведь его главная цель – не определить победителей, а рассказать о людях с яркой судьбой.

Теги  Конкурсы Проекты
Автор текста: Анна Сухоребрик
Автор фото: Иван Балов

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