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26 января 11:45 / Культура / музеи / художественный музей  

Вторая жизнь Магдалины

Анастасия Львова, главный научный сотрудник Сахалинского художественного музея

Картина неизвестного автора на поверку оказалась произведением именитого живописца

Сокрытое имя

Прежде чем оказаться в музее, многие экспонаты преодолевают долгий путь – от безызвестности до всеобщего признания ценителей искусства. Показательна судьба работ знаменитого Ван Гога. Они воспринимались современниками художника, мягко говоря, равнодушно. Доходило до того, что некоторые картины голландца использовались в качестве мишени при стрельбе из охотничьего ружья или служили заплатами на стенах сарая.

Экспонаты из фондов островных музеев, несмотря на их пока относительно низкую временную ценность, тоже имеют интересные истории. Там собрано немало настоящих произведений искусства, еще недавно пылящихся в закромах разных учреждений культуры страны, но после зоркого взгляда специалистов обретших вторую жизнь.

Картина художника-передвижника Григория Мясоедова «Магдалина на фоне скал» занимает особое место в Сахалинском областном художественном музее. Комплектование коллекции русского искусства XIX – начала XX веков началось в 1985 году, и на сегодняшний день собрание насчитывает около двух сотен экспонатов.

Полотно Мясоедова до реставрацииПолотно Мясоедова до реставрации

Картина, о которой идет речь, была представлена публике в 2002 году, после того как ее сначала приобрели в одном из художественных салонов Северной столицы, а потом долгое время реставрировали. Полотно было повреждено, и чтобы его укрепить, делалась так называемая подложка.

Во времена перестройки начала формироваться практика пополнения фондов музеев страны с помощью аукционов, проводимых в Москве и Ленинграде. На них предметы искусства, как правило, приобретались на средства спонсоров.

– В 1986 году картину «Магдалина на фоне скал» приобрела на аукционе, тогда еще в городе Ленинграде, первый директор нашего музея Раиса Самойловна Горохова, – рассказывает главный научный сотрудник областного художественного музея Анастасия Львова. – Подпись на полотне была скрыта из-за поверхностного пылевого загрязнения, поэтому авторство работы на тот момент оставалось неизвестным. На аукцион был выставлен анонимный портрет молодой полуобнаженной девушки.

Профессиональное чутье

Сотрудники музея сегодня нисколько не удивлены тем, что Раиса Горохова отметила и приобрела именно это полотно. От ее глаз не ускользнули детали техники исполнения, характеризующие высокий уровень мастерства художника. Именно эти качества не оставили сомнений у искусствоведа-профессионала относительно обоснованности финансовых затрат.

– Не только имя автора делает произведение изобразительного искусства ценным, зачастую в момент приобретения картин их автор неизвестен, – говорит Анастасия Львова. – Лишь впоследствии, во время реставрационных работ открываются какие-то факты, позволяющие определить имя художника. Что, собственно, и произошло в нашем случае. Говоря простым языком, у Раисы Самойловны сработало профессиональное чутье, благодаря которому она смогла определить ценность живописного холста, имеющего непрезентабельный вид.

Когда картину доставили на Сахалин, встал вопрос о ее реставрации за пределами острова, поскольку местные мастера не рискнули браться за такую работу – все-таки опыта было недостаточно. Договаривались со специалистами Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Вот там и открылась сделанная самим Григорием Григорьевичем Мясоедовым подпись в правом нижнем углу полотна, не оставляющая сомнений в его авторстве. Но тут же появились вопросы, связанные с творческими взглядами мастера.

Несоответствие пристрастий

Григорий Григорьевич Мясоедов – известный живописец, один из ярких представителей русского реализма второй половины XIX века. Основатель товарищества передвижных художественных выставок. А творчество художников-передвижников рассматривается как явление исключительно светское, далекое от церкви и культа. Члены товарищества ставили целью правдивое воспроизведение действительности и были идейными организаторами и активными участниками передвижных выставок. Свои работы они возили по малым городам и селам, ведя активную просветительскую деятельность.

– Брали за вход мизерную плату, делая таким образом доступным высокое искусство не только для представителей высшего сословия, но и для простых людей, тружеников, – продолжает Анастасия Львова.

В таком случае откуда в творческом багаже Григория Григорьевича Мясоедова появилось произведение, датированное 1864 годом, касающееся жизни библейских персонажей? Впрочем, спустя короткое время и на этот вопрос нашелся ответ.

Картина после реставрацииКартина после реставрации

После тщательного изучения документов, формирующих биографию художника, выяснилось, что из-под кисти Григория Мясоедова вышли две работы с изображением библейских персонажей: одна – «Магдалина на фоне скал» – выставлена в Сахалинском художественном музее, вторая – «Искушение» – находится в Кадриоргском музее Эстонии. Последняя картина нуждается в реставрации и хранится, как это принято называть среди искусствоведов, на рулоне, то есть в свернутом виде.

Время появления этих произведений совпадает со временем окончания Григорием Мясоедовым Академии художеств. Это своего рода отчетные, или, как сейчас принято говорить, дипломные работы. Дело в том, что в 60-е годы XIX века существовала практика отправлять лучших выпускников Академии художеств за счет государственной казны в так называемые пенсионерские поездки за границу. Во время этих поездок художники «насматривали» произведения искусств в музеях разных стран. Цель – перенимать опыт мастеров с мировым именем.

– Мясоедов бывал в разных городах Италии, Франции, внимательно знакомился с европейской художественной жизнью, и очевидно, что образ кающейся Магдалины был написан под влиянием творчества живописцев эпохи Возрождения, – уверена Анастасия Львова. – Мария Магдалина по канонам православия не изображается обнаженной, а у Мясоедова, напротив, этот библейский персонаж предстает перед нами с открытой грудью. Это характерно для европейской культуры.

Необязательная итальянка

Косвенно подтверждает эту версию письмо Григория Мясоедова, адресованное руководству Академии художеств, в котором русский живописец как раз таки жалуется, что модель, с которой он снимает образ, непунктуальна, постоянно опаздывает, а то и вовсе не приходит к нему в мастерскую. Скорее всего, лицо на картине списано с той самой необязательной, но очень красивой итальянки.

Что интересно, сам Григорий Мясоедов этой картине не придавал особого значения. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи жизни и творчества художника. Более того, мастер кисти даже название ей не удосужился дать. «Магдалина на фоне скал» придумали уже люди, давшие полотну вторую жизнь, – современные искусствоведы и реставраторы. А все потому, что известный русский живописец был сторонником критического реализма и работал именно в этом направлении. Библейские сюжеты его творчеству были чужды и появились лишь в силу обязательств перед Академией художеств.

Вот такая судьба у одного из ценнейших экспонатов Сахалинского областного художественного музея – картины Григория Мясоедова «Магдалина на фоне скал». После долгих скитаний это произведение изобразительного искусства обрело свое постоянное место хранения. И каждый житель и гость области имеет возможность пристально рассмотреть ее.

Фото Николая Рыжаня и Сахалинского областного художественного музея

Теги  Музеи Художники Художественный музей
Автор текста: Николай Рыжань

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