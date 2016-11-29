Двое сахалинцев убили соседа по общежитию
Двое мужчин убили 58-летнего соседа по общежитию в Поронайске.
Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, пенсионер скончался в реанимации Поронайской центральной районной больницы.
Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, мужчине пробили голову тупым предметом, он получил ушиб головного мозга.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
В настоящий момент собранные по делу доказательства анализируются. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
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