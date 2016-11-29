Близкий враг

– Они с матерью развелись, когда мне было года три. Отец довольно быстро нашел другую женщину. Алименты платил исправно, но с матерью не общался. Я его сейчас прекрасно понимаю. Тогда мне, конечно, очень его не хватало. Знаете, особенно лет в шесть-семь я стал отчетливо осознавать, что у меня какая-то неправильная семья, точнее – ее отсутствие.

– Моя мать пила, я помню это с самого раннего детства. Осознавать, что она злоупотребляет алкоголем, я начал лет в семь. Помню, идем в магазин, она покупает молочку, колбаску и бутылку. Пила она, собственно, все – водку, вино, пиво. Не запойно, но почти каждый день. И крышу у нее срывало редко, но вела себя мать очень неадекватно. Плакала из-за несчастной жизни своей, на меня злилась, то контролировала меня по-страшному, то, казалось, вообще забывала, что я существую.

Сегодня – наше интервью с сахалинцем, которого вырастила мать-алкоголичка. Он откровенно рассказал о том, что ему пришлось пережить и как это повлияло на его судьбу.

В нашей стране нет официального понятия «семейное насилие». Полиция не выделяет бытовые преступления, попросту «бытовуху», в отдельную группу. Мы точно не знаем, сколько женщин каждый год погибают от побоев мужей, сколько детей страдает в невыносимых условиях, когда самый главный враг – это твои же родители или один из них. И некуда бежать, негде искать помощи.

Вы можете рассказать нашим журналистам о тяжелой жизненной ситуации, в которой вы находились или находитесь, подвергаясь семейному насилию. Возможно, огласка поможет найти выход из домашнего ада

У других пацанов были отцы, которые играли с ними в футбол, что-то мастерили. А я ни бегать, ни лазать нормально не умел, потому что мать меня постоянно за руку держала – туда не ходи, упадешь, сюда не лезь, свалишься. Зато могла запросто оставить меня на всю ночь одного, а сама уходила пить к подруге.

Помню, я однажды проснулся и очень долго плакал – испугался, что нет никого. Потом я понял, что одиночество – это лучше, чем пьяная компания, которая всю ночь пьет, орет песни, скандалит. Мать заводила то одного друга, то другого. Один бил ее, другой меня.

Честно говоря, не было ни минуты какого-то покоя. Нельзя было уйти в свою комнату и заткнуть уши. Я все равно слышал весь этот пьяный базар или меня вытаскивали оттуда для каких-нибудь разборок. Типа, ты опять получил трояк по математике, сейчас дядя Саша с тобой разберется! Ну, он и разбирался. Потом разбирался дядя Миша. Как-то со мной захотел поговорить по-мужски какой-то очередной дядя Вова, и тут я уже не выдержал. Мне было лет пятнадцать, и я так ему врезал, что больше он не приходил. Мать мне этого долго не могла простить.

– А соседи как реагировали?

– Особо не помню. На нижнем этаже у нас жила бабушка тетя Валя, она меня постоянно к себе звала, подкармливала. Я очень ей благодарен, конечно.

Соседка, которая рядом жила, помню, ругалась из-за вечных пьяных разборок…

– Никуда не обращалась?

– Пару раз приезжала милиция. Ну а что они сделают? Мать сидит с бутылкой водки в обнимку, клянется, что шуметь больше никто не будет. Сделают ей замечание да поедут по своим делам.

– А вы кому-нибудь рассказывали, как вам живется?

– Нет. Ребенок, мне кажется, вообще воспринимает все как данность. Ну, вот такая семья, что сбежать хочется. И что?.. Просто варишься в этой кутерьме.

– Но сбежать все-таки хотелось?

– Да я и сбегал несколько раз. Жил у друзей. После армии, от которой мать тщетно пыталась меня отмазать, вообще домой не вернулся. Устроился на работу, сначала снял комнату, потом квартиру. Первое время очень переживал, как там мать без меня. Знаете, случаи ведь всякие бывали. Перепьет, упадет где-нибудь, ударится, а ей на работу на следующий день. Коллеги, правда, всегда понимающие были. У нас же в обществе алкоголизм не считается чем-то постыдным. Ну, запил человек – все понимают. Ребенка побил, так, значит, достали – на работе или окружение, или жизнь, или правительство. Неправильное у нас общество, аморальное…

– Сейчас с матерью общаетесь?

– Практически нет.

– У вас своя семья есть?

– Жена и сын.

– Ваша мама общается с внуком?

– Мягко говоря, прохладно. Но я и не настаиваю на каких-то встречах и тем более любви.

– Продолжает пить?

– Ну, уже не так как раньше, но все равно попивает. Хватает здоровья.

– А вы как относитесь к алкоголю?

– Вообще никак. В ранней молодости, конечно, всякое бывало. Но шесть лет назад я завязал. Так, могу иногда пиво попить с друзьями, позволяю себе пару бокалов вина. Но ничего крепче не пью и никому не советую. У меня сын растет, надо показать ему достойный пример.

– Как вы считаете, если бы ваше детство было более счастливым и родители жили вместе, ваша судьба сложилась бы по- иному?

– Я много об этом думал. Обижался и на отца, и на мать. На нее, пожалуй, до сих пор страшно зол. Но все есть, как есть. Назад не вернешься, прошлое не изменишь. Значит, надо просто продолжать жить.

Самое неприятное, пожалуй, то, что ты долгое время живешь в страхе. Все ведь было очень непредсказуемо. Один день мать приходит и дарит огромную шоколадку. А на другой – начинает орать, что ты лодырь и бездельник. Из-за этого в голове путаница.

Я потом очень долго ходил к психологу, чтобы скорректировать собственную агрессию и неадекватное поведение. Я ведь тоже раньше мог и наорать на жену ни за что. На ребенка только никогда голос не повышал.

Конечно, в детских психологических травмах нет ничего хорошего. Они влекут за собой излишнюю нервозность, неадекватное восприятие окружающей действительности. Какие только эмоции я не испытывал в отношении матери – это и агрессия, и злость, и ненависть, но вместе с тем и страх за ее жизнь, и желание позаботиться, вытащить ее из этой трясины, изменить. Одновременно чувствуешь обиду от того, что у тебя ничего не получается, возникает ощущение собственного бессилия. И это в период, когда формируются характер и психика.

Я, честно говоря, больше всего боялся, что подсознательно выберу в жены алкоголичку. Все мы порой возвращаемся к тому, что более привычно, хотя это и может принести в нашу жизнь одно лишь разрушение.

Но, к счастью, моя жена – прекрасный человек, сейчас хотим завести второго ребенка, и вообще у нас все хорошо.