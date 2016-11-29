Габариты фантазии
Как сделать сталинку или брежневку современными
План с расширением
О, как много возможностей дается вместе с новой квартирой! Это шанс наконец-то воплотить в жизнь свои дизайнерские способности или яркую картинку в журнале с элитной недвижимостью.
Вот еще бы планировка наших квартир была получше! А то зайдешь, к примеру, в трехкомнатную брежневку, в которой 48 «квадратов» и 6-метровая кухня, и плакать хочется. С одной стороны, три полноценные, хоть и маленькие, комнатки. С другой – все такое минималистичное…
Однако есть несколько способов сделать вашу квартиру комфортной для жизни, расширив ее с помощью перепланировки. Стандартный вариант – расширяем санузел за счет ванной комнаты. Делается это с благой целью: в таком случае в него поместится стиральная машинка.
Нет, я не спорю, есть ванные, куда можно запихнуть даже шкаф, но это уже из разряда чудес. Кроме того, стандартный санузел в виде маленького, узкого помещеньица, где локти скребут по стенам, – это такое ужасное зрелище, что даже и говорить про это не хочется, не то что туда заходить.
Итак, вариантов совмещения может быть два – объединяем эти две комнатушки или полностью перекрываем коридор прямо из прихожей. В этом случае в совмещенное помещение можно будет поставить джакузи, шкаф, огромную стиральную машину и два кошачьих лотка.Правда, когда мы отрезаем коридор, пробираться к кухне придется через комнату. Здесь возникает другая проблема: если в вашей квартире все комнаты смежные, то значит, из нее уже идет как минимум одна дверь в другую комнату. А то и две, если это трехкомнатная. Плюс, собственно, дверь, ведущая из прихожей. Решитесь прорубить еще и дверь на кухню – получите четыре дырки в одной комнате, что значительно сократит варианты размещения мебели. В общем, если в вашей квартире не смежные комнаты, а изолированные, вам очень повезло.
Линолеум или ламинат?
Недавно обсуждали с коллегами вопрос: что лучше – двухкомнатная сталинка или трехкомнатная брежневка. К общему выводу так и не пришли, потому что на самом деле все зависит от конкретной квартиры: на каком этаже она расположена, угловая она или нет. Да и трехкомнатные брежневки, между прочим, тоже бывают разными по площади…
Чем больше квартира, тем, конечно, больше и вариантов размещения мебели, и возможностей нестандартно подойти к ремонту.
Давайте посмотрим, что котируется на Сахалине и в какую «одежку» одевают хозяева свои дома. Начнем с пола. Помните, раньше в квартирах стелили деревянные полы? Как радовались бабушки: ведь они были теплыми! Ну а то, что половицы поскрипывали, так это даже хорошо – всегда можно было определить, кто где находится. Сейчас, глядя на квартиру с деревянным полом, чувствуешь только ностальгию. Кстати, многие уверены, что именно деревянные полы являются рассадником тараканов и клопов. Я почему-то думала, что всему виной крошки и вода в раковине. Ну, по крайней мере, в отношении первых «домашних животных».
В основном сахалинцы покрывают свои полы линолеумом и ламинатом. Кстати, эти материалы считаются бюджетными, дорогие полы – это пробка и паркет.
При выборе ламината или линолеума эксперты все-таки рекомендуют остановиться на последнем. В частности, из-за удобства настила.
Что касается срока службы, безоговорочное первенство опять же за линолеумом. Задумываться о его замене не придется лет десять, а некоторые производители искренне убеждают даже в трех десятках лет непорочной службы и выдают на этот срок гарантии.
А вот эксплуатировать дешевый ламинат более пяти лет не получится. Ламинированный пол дорогого коммерческого класса протянет 10, а при хорошем уходе и более лет, но стоимость его существенно выше дешевого линолеума.
Одежда для стен
О том, как выбрать обои, мы писали в прошлом номере нашей газеты. Повторяться смысла нет. Но вы можете не только оклеить свои стены обоями, но и, например, выровнять их и покрасить. Первый этап лучше доверить профессионалам, второй может воплотить в жизнь даже ребенок.
В последнее время в моде светлые тона и мятные, бирюзовые цвета стен. Их можно сочетать с белым, красным, глубоким синим, желтым… Короче, практически с любым цветом, который вызывает у вас приятные ассоциации. Сами понимаете: жить-то в квартире вам, поэтому и обращать внимание лучше не на моду, а на состояние души. Хочется розовых цветочков – возьмите и нарисуйте.
К сожалению, мы не привыкли экспериментировать с дизайном, но почему бы не попробовать? Кстати, сейчас достаточно простых техник, чтобы окрасить стены не ровным тоном, а внести некую сумятицу и пройтись по влажной краске кисточкой, чтобы обозначить полоски. Или взять губку, смочить ее в краске и нанести на стены ну если не узор, то некие штрихи, которые расскажут вашим гостям, какой вы стильный человек.
Ну и напоследок о потолке. К сожалению, некоторые сахалинцы до сих пор предпочитают оклеивать его плиткой. Это, безусловно, весьма бюджетный вариант, скрывающий неровности покрытия. Однако не надо забывать, что потолочная плитка, как правило, сделана из огнеопасного материала, так что лучше свести ее использование к минимуму.
Лучше раз и навсегда нанять строительную бригаду и выровнять потолки. Хотя, если есть возможность, можно сделать натяжные. Особенно прекрасны они в квартирах с высокими потолками. Например, в сталинках. «Все-таки тогда умели строить», – сказала моя коллега. И я с ней полностью согласна.
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