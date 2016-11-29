Габариты фантазии

Как сделать сталинку или брежневку современными

План с расширением

О, как много возможностей дается вместе с новой квартирой! Это шанс наконец-то воплотить в жизнь свои дизайнерские способности или яркую картинку в журнале с элитной недвижимостью. Вот еще бы планировка наших квартир была получше! А то зайдешь, к примеру, в трехкомнатную брежневку, в которой 48 «квадратов» и 6-метровая кухня, и плакать хочется. С одной стороны, три полноценные, хоть и маленькие, комнатки. С другой – все такое минималистичное… Однако есть несколько способов сделать вашу квартиру комфортной для жизни, расширив ее с помощью перепланировки. Стандартный вариант – расширяем санузел за счет ванной комнаты. Делается это с благой целью: в таком случае в него поместится стиральная машинка. Нет, я не спорю, есть ванные, куда можно запихнуть даже шкаф, но это уже из разряда чудес. Кроме того, стандартный санузел в виде маленького, узкого помещеньица, где локти скребут по стенам, – это такое ужасное зрелище, что даже и говорить про это не хочется, не то что туда заходить. Итак, вариантов совмещения может быть два – объединяем эти две комнатушки или полностью перекрываем коридор прямо из прихожей. В этом случае в совмещенное помещение можно будет поставить джакузи, шкаф, огромную стиральную машину и два кошачьих лотка.Правда, когда мы отрезаем коридор, пробираться к кухне придется через комнату. Здесь возникает другая проблема: если в вашей квартире все комнаты смежные, то значит, из нее уже идет как минимум одна дверь в другую комнату. А то и две, если это трехкомнатная. Плюс, собственно, дверь, ведущая из прихожей. Решитесь прорубить еще и дверь на кухню – получите четыре дырки в одной комнате, что значительно сократит варианты размещения мебели. В общем, если в вашей квартире не смежные комнаты, а изолированные, вам очень повезло.

Линолеум или ламинат?

Недавно обсуждали с коллегами вопрос: что лучше – двухкомнатная сталинка или трехкомнатная брежневка. К общему выводу так и не пришли, потому что на самом деле все зависит от конкретной квартиры: на каком этаже она расположена, угловая она или нет. Да и трехкомнатные брежневки, между прочим, тоже бывают разными по площади… Чем больше квартира, тем, конечно, больше и вариантов размещения мебели, и возможностей нестандартно подойти к ремонту. Давайте посмотрим, что котируется на Сахалине и в какую «одежку» одевают хозяева свои дома. Начнем с пола. Помните, раньше в квартирах стелили деревянные полы? Как радовались бабушки: ведь они были теплыми! Ну а то, что половицы поскрипывали, так это даже хорошо – всегда можно было определить, кто где находится. Сейчас, глядя на квартиру с деревянным полом, чувствуешь только ностальгию. Кстати, многие уверены, что именно деревянные полы являются рассадником тараканов и клопов. Я почему-то думала, что всему виной крошки и вода в раковине. Ну, по крайней мере, в отношении первых «домашних животных». В основном сахалинцы покрывают свои полы линолеумом и ламинатом. Кстати, эти материалы считаются бюджетными, дорогие полы – это пробка и паркет. При выборе ламината или линолеума эксперты все-таки рекомендуют остановиться на последнем. В частности, из-за удобства настила. Что касается срока службы, безоговорочное первенство опять же за линолеумом. Задумываться о его замене не придется лет десять, а некоторые производители искренне убеждают даже в трех десятках лет непорочной службы и выдают на этот срок гарантии. А вот эксплуатировать дешевый ламинат более пяти лет не получится. Ламинированный пол дорогого коммерческого класса протянет 10, а при хорошем уходе и более лет, но стоимость его существенно выше дешевого линолеума.

Одежда для стен