Экс-глава ДРСУ Невельска осужден за растрату и злоупотребление полномочиями

Бывший директор Невельского дорожного ремонтно-строительного управления Ан Ен Ги осужден по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Ему инкриминируются хищение чужого имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Невельский городской суд установил, что в нарушение федерального законодательства фигурант являлся директором муниципального предприятия и одновременно учредителем двух строительных организаций. По договору аренды он взял у подконтрольной ему фирмы автогрейдер для расчистки дорог по цене, превышающей среднерыночную. Кроме того, как учредитель ООО «Прогресс», Ан Ен Ги не истребовал деньги в пользу ДРСУ за демонтаж новогодней ели. Его действия нанесли ущерб управлению на сумму более 250 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о мере наказания, принимая во внимание активное способствование расследованию преступления, приговорил экс-директора ДРСУ к 3,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.