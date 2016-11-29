Наважий зубок

Для того чтобы рыба ловилась везде, ее надо правильно прикармливать

Вкус улова

Все чаще в рыболовных магазинах приходится слышать рассуждения о том, что, мол, снасти дороги, и зачем эта рыбалка, если на рынке за такие деньги можно просто купить рыбу. Но это ведь как посмотреть... Я считаю, что подобные заявления может делать только человек, который ни разу не пробовал свежепойманной рыбы. Или же ему не важно, какого вкуса будет продукт. Стоит лишь взглянуть, в каком виде предстает та самая рыба на прилавках большинства магазинов, и аппетит как рукой снимает. Поэтому хочется привести несколько доводов в пользу того, что на рыбалку с семьей хотя бы один раз в год должен съездить каждый.

Рыбье настроение

Забудем те времена, когда рыба ловилась чуть ли не на ржавый гвоздь – это осталось только в воспоминаниях. Хотя и тогда опытные рыболовы брали с собой всевозможные наживки и прикормки, экспериментировали с ними. Теперь чтобы поймать рыбу, нужно угадать ее настроение. А значит, быть готовым к любым вкусовым претензиям капризной подводной жительницы. И рыболовы перед выездом стараются предусмотреть все: покупают прикормки, вяжут хитрые самодельные гирлянды, молятся своим богам и следуют традициям. Когда рыбалка закончена, они тщательно пересчитывают улов и сравнивают, кто поймал больше. Это для них становится предметом гордости, а для других – хорошей зависти. Всегда в компании есть такие рыбаки, которые утрут нос большинству. И, как правило, больше всегда ловит более опытный и подготовленный. Рыбалку, где счет идет на сотни пойманных рыбин, очень сложно отнести к разряду спортивной. Сначала это интересно, но после определенного количества превращается в работу, а потом и в тяжкий труд, особенно когда улов надо доставить к берегу, а потом и домой.

Лед без проблем

В последнее время все больше наших друзей начинают воспринимать рыбалку как семейное увлечение. Это связано с появлением новых членов семьи. Чтобы рыбалка стала комфортной не только для закаленных «ловцов живого серебра», но и для их подрастающих внуков и внучек, нам предлагают разнообразный инвентарь. Это и палатки, и портативные обогреватели, мотобуры и снегоходы. А от выбора снастей просто рябит в глазах.

Если берем с собой на рыбалку ребенка, сборы становятся еще более напряженными – ведь начинаешь думать уже не о своем будущем улове. Теперь главное, чтобы ребенок смог поймать свою рыбку, о которой он будет вспоминать до следующей рыбалки. Свежий морской воздух действует расслабляюще, это отличный психологический релакс. Так что, выйдя на лед, вы с удовольствием отметите, что оставили дома все мысли о нерешенных проблемах. Вот и мы, взяв с собой внука трех лет, поняли, что уже подрастает новое поколение рыбаков. Для семейного выезда лучше всего подходит озеро Изменчивое. Оно расположено ближе всех к городу, даже автобусы туда ходят. Без рыбы на Изменчивом не останешься. И по льду к месту лова не придется далеко идти.

Мы установили палатку недалеко от берега, пробурили лунки, быстро разместили обогреватель, камеру, посыпали прикормку и опустили удочки. Конечно же, наши взгляды не отрывались от монитора. Зрелище настолько захватывающее, что в какой-то момент появляется желание подсесть поближе и, забыв про удочки, только наблюдать за подводной жизнью. Хотя видимость на озере ограничена, диапазон приблизительно до двух метров.

Ароматная лунка

На этот раз мы взяли с собой три вида прикормки – «Вакасаги», «Ловится корюшка» и «Навага». В этот день прилив был незначительным, поэтому течения на дне не ощущалось. Прикормка вертикально падала на дно. «Вакасаги» – медленно тонущая, опускалась постепенно, а две другие тонули быстро. Цель использования всех трех видов – привлечь как можно больше разной рыбы.

Принцип действия прикормки построен таким образом, чтобы собрать рыбу с большого расстояния к нашим лункам. Сильный запах быстро разносится по течению, сама прикормка, медленно растворяясь в воде, рассыпается на мелкие фракции и удерживает рыбу на месте. При этом рыба не должна съедать прикормку, а, оставаясь голодной, ощущать только привлекающий аромат. Но крупные фракции прикормки позволяют рыбе попробовать «на зубок» то, что ее привлекло. Рыба начинает крутиться на этом месте, потому что запах, привлекающий ее, остается.

На авось не клюет

Сейчас, когда мне рассказывают, что поехали сначала на Изменчивое, просидели там, ничего не поймали, пришлось уехать на Найбу и там тоже ничего не поймать (типа рыбы нету), я только улыбаюсь. Потому что и на Изменчивом, и на Найбе рыба есть всегда, нужно только знать, как ее поймать. Контрольный вопрос – какую прикормку использовали и какую гирлянду? Ответ невразумительный: ну вот, купили какую-то прикормку, взяли какую то гирлянду... И вот результат. Спрашиваю: а для кого я пишу отчеты по рыбалкам? Кому я рассказываю про прикормки нашего, сахалинского производителя? Приманки, которые разрабатывались совместно с японскими партнерами несколько лет и теперь отлично себя зарекомендовали? Почему не зашли и не спросили: что нам взять с собой, чтобы получить удовольствие от рыбалки, если мы едем туда-то? Поэтому ответ один – сами виноваты, понадеялись на русский авось.

Уже имеем много примеров, когда даже самые упертые скептики в конце концов начинают регулярно обращаться в магазин, чтобы купить все необходимое для того места, куда поедут. А потом приходят и рассказывают, как они ловили, а вокруг никто не ловил. Мы не делаем секрета из того, что знаем и умеем, поэтому всегда готовы поделиться своими знаниями и опытом – ловите и наслаждайтесь! Всем хорошей погоды и удовольствия от рыбалки!