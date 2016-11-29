Сахалинец ответит за ложный донос на инспектора ГИБДД

Сахалинец подозревается в ложном доносе на инспектора ДПС ОМВД России по Долинскому району.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 40-летний житель Долинска хотел отомстить представителю правопорядка за то, что тот его оштрафовал.

Находясь в здании МВД, подозреваемый обвинил полицейского в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в прошлом годууголовное дело по факут ложного доноса было возбуждено в отношении 40-летнего жителя областного центра. Мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне своего японского кроссовера прямо со двора. Однако в ходе расследования выяснилось, что никакой кражи не было. Заявитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Испугавшись, что за испорченное авто неминуемо последует семейный скандал, мужчина решил солгать, что машину похитили, а для убедительности заявил в полицию.