Черно-белые бои
Вместо парты - шахматные столы. В областной столице продолжается городской этап международного турнира «Белая Ладья». Всего шахматистам предстоит провести семь туров по швейцарской системе.
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Вместо парты - шахматные столы. В областной столице продолжается городской этап международного турнира «Белая Ладья». Всего шахматистам предстоит провести семь туров по швейцарской системе.
Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
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Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?
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