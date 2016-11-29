Холмчан приглашают на ярмарку выходного дня

Традиционная ярмарка выходного дня состоится в Холмске 28 января, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Пользующиеся среди горожан популярностью торговые ряды раскинутся на площади Ленина райцентра. С 10:00 до 14:00 жители муниципального образования могут приобрести продукцию сельхозпроизводителей не только Холмского района, но и всего Сахалина.

Организатором ярмарочной торговли является управление экономики местной администрации. К участию приглашаются юридические лица, предприниматели, занимающиеся реализацией и производством продуктов питания, а также сельхозпроизводителей.

Справки по телефонам: (42-433) 2-03-77, 2-03-32.