Проезд по участку ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске перекроют на три дня, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение действует с сегодняшнего дня до 29 января. Оно вызвано работами по очистке водоотводных канав. Сквозное движение транспорта запрещено на участке от ул. Горной до ул. Тельмана.

Запрет не касается только жильцов расположенных там домов. Объезд перекрытого участка возможен по прилегающим улицам - Яблочной и Родниковой.