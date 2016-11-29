В детсадах Сахалина малышей теперь можно оставлять вечером и в выходные

Группы вечернего пребывания и выходного дня открываются в детсадах Сахалина, сообщила советник министерства образования области Жанна Пчельникова.

Предложение организовать в островных детсадах группы выходного дня и вечернего пребывания поступило от жителей Южно-Сахалинска в ходе одной из встреч с губернатором Олегом Кожемяко.

Глава региона идею поддержал, группы вечернего пребывания уже появились в 38 дошкольных учреждениях Корсаковского, Ногликского, Поронайского, Томаринского, Тымовского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. Группы выходного дня работают пока только в Южно-Сахалинске, Невельске и Углегорске, всего их восемь. С февраля они откроются в Охе и Поронайске. Кстати, с 2017 года их наличие станет одним из показателей эффективности работы мэров.

В южно-сахалинском детсаду «Веснушка» группа выходного дня действует с прошлого года. По субботам и воскресеньям с малышами работает воспитатель Надежда Дульская. В выходной день их немного - может быть шесть человек, а то и двое. Возраст – от полутора до шести лет. С детьми здесь играют, занимаются творчеством, обязательно гуляют. Такие группы могут посещать малыши, которые ходят в детсад, и «домашние» дети. Юлия Барышкова водит трёхлетнюю дочь в группу выходного дня с ноября прошлого года. В остальные дни девочка находится дома с мамой, сейчас привыкает к новому распорядку. - Катя очень хотела общаться, ей это интересно. Каждый раз, когда мы проходили мимо детского сада, она рвалась к детишкам через забор, плакала, и они к ней интерес проявляли. Я обратилась сюда, мне рассказали про услугу выходного дня. Первый раз мы пришли на полдня, Кате очень понравилось, я ее кое-как увела домой, - рассказала мама девочки.