В детсадах Сахалина малышей теперь можно оставлять вечером и в выходные
Группы вечернего пребывания и выходного дня открываются в детсадах Сахалина, сообщила советник министерства образования области Жанна Пчельникова.
Предложение организовать в островных детсадах группы выходного дня и вечернего пребывания поступило от жителей Южно-Сахалинска в ходе одной из встреч с губернатором Олегом Кожемяко.
Глава региона идею поддержал, группы вечернего пребывания уже появились в 38 дошкольных учреждениях Корсаковского, Ногликского, Поронайского, Томаринского, Тымовского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. Группы выходного дня работают пока только в Южно-Сахалинске, Невельске и Углегорске, всего их восемь. С февраля они откроются в Охе и Поронайске. Кстати, с 2017 года их наличие станет одним из показателей эффективности работы мэров.
В южно-сахалинском детсаду «Веснушка» группа выходного дня действует с прошлого года. По субботам и воскресеньям с малышами работает воспитатель Надежда Дульская. В выходной день их немного - может быть шесть человек, а то и двое. Возраст – от полутора до шести лет. С детьми здесь играют, занимаются творчеством, обязательно гуляют.
Такие группы могут посещать малыши, которые ходят в детсад, и «домашние» дети.
Юлия Барышкова водит трёхлетнюю дочь в группу выходного дня с ноября прошлого года. В остальные дни девочка находится дома с мамой, сейчас привыкает к новому распорядку.
- Катя очень хотела общаться, ей это интересно. Каждый раз, когда мы проходили мимо детского сада, она рвалась к детишкам через забор, плакала, и они к ней интерес проявляли. Я обратилась сюда, мне рассказали про услугу выходного дня. Первый раз мы пришли на полдня, Кате очень понравилось, я ее кое-как увела домой, - рассказала мама девочки.
Чтобы устроить ребенка в группу выходного дня, нужно принести справку от педиатра о том, что ребёнок ничем не болен, написать заявление и заключить договор с детским садом, рассказала заведующая «Веснушки» Любовь Курчатова.
- Мы провели анкетирование среди родителей и выяснили, что группа выходного дня будет востребована. Пока детей немного, но это неплохо - воспитатель уделяет больше внимания каждому. Как правило, детишек приводят в субботу, редко – по воскресеньям, - добавила Курчатова.
Полный день пребывания ребёнка под профессиональным присмотром в «Веснушке», с 08:00 до 18:00, с четырёхразовым питанием обойдётся родителям в 1200 рублей. Оставить малыша можно и на полдня, с 09:00 до 13:00, это будет стоить 500 рублей. В стоимость включаются расходы на еду, заработную плату педагога, повара, уборщицы.
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