Сахалин примет очередное первенство ДФО по лыжным гонкам

С 1 по 5 февраля в областном центре пройдет первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, на остров уже прибыли участники из Якутии, Камчатского края и Магаданской области и тестируют трассы будущих гонок. До конца января в Южно-Сахалинск должны приехать спортсмены из Хабаровского и Приморского краев и Амурской области.

Организаторы ждут болельщиков на базе зимних видов спорта в районе гостиничного комплекса «Санта». Именно там находятся гомологированные трассы, на которых возможно проведение соревнований такого уровня. Первенство ДФО входит в календарный план Министерства спорта России. И на основании этого победителям гонок могут быть присвоены звания кандидатов в мастера спорта по лыжным гонкам.

В состав команды входят по пять девушек и юношей. Однако не все сборные выступят в полной комплектации. По мнению специалистов, в последние годы фаворитами на лыжне являются гонщики из Якутии. Их и в этом году считают главными претендентами на победу и призовые места в личных гонках и чемпионство в командной борьбе. Так же высоко котируются и шансы сахалинцев на успех.

Расписание

1 февраля

10:30 – парад открытия

11:00 – гонки свободным стилем на дистанции 5 км (девушки)

11:30 – гонки свободным стилем на 10 км (юноши)

2 февраля

11:00 – спринт классическим стилем

3 февраля – день отдыха

4 февраля

11:00 – гонки классическим стилем на 10 км (девушки)

11:30 – гонки классическим стилем на 15 км (юноши)

5 февраля

11:00 – эстафетные гонки

16:00 – торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров