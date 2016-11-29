На Сахалин вернулся игрок ЦСКА Павел Савлук

Воспитанник ФК «Сахалинец», с 13 лет выступавший за мини-футбольный клуб ЦСКА, вернулся на родной остров.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ОГАУ «ФК «Сахалин», спортсмен мечтает попасть в команду мастеров большого футбола ПСК «Сахалин». Павлу Савлуку всего 19 лет, а в его послужном списке уже солидный перечень регалий. За шесть лет, проведенных в московском ЦСКА, он дважды становился чемпионом России по мини-футболу среди юношей, столько же раз - чемпионом Московской области и трижды - чемпионом Москвы.

- Я только месяц назад пришел из армии и решил вернуться в большой футбол. Думаю, что начинать карьеру заново лучше в родном городе. Здесь работает мой первый тренер Евгений Васильевич Крючков. Кроме того, здесь есть возможность играть за молодежку, а в перспективе - попасть на сборы со взрослой командой. Все-таки в Москве совсем другие условия, намного все сложнее. Да и уехать в столицу, скажу честно, никогда не поздно. Предложение от ЦСКА и некоторых других клубов Суперлиги для меня пока открыты, но мини-футбол все же не моя игра – рассказал футболист.

Шесть лет назад Павел по настоянию отца – футболиста с большим стажем – поехал на просмотр в футбольную команду ЦСКА. Однако из-за низкого роста сахалинцу предложили попробовать себя в мини-футболе, которым он и стал заниматься до призыва в армию. По словам спортсмена, школа мини-футбола в столице очень сильная. Азы, которые дают в ЦСКА, могут пригодиться игроку и в большом футболе.