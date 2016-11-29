В Невельском районе синоптики обещают сход лавин

Лавинная опасность прогнозируется в Невельском районе, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

По информации Сахгидромета, 27 января на территории муниципального образования возможен сход одиночных лавин.

Специалисты рекомендуют при передвижении по горной местности использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

Если человека все-таки настигла снежная масса, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Следует при этом использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы или просто ладони и прикрыть нос и рот. Затем с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел. Руки необходимо держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

По мнению спасателей, кричать бесполезно: снег полностью поглощает все звуки. Ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети попавших в снежную лавину выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88

телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05

оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска – 72-30-20.