Кружка бодрости

Кажется, человечество разделилось на два лагеря – поклонников кофе и любителей чая. В шутку говорят даже о новых религиях – чаянстве и кофеанстве

Мы поинтересовались у сахалинцев, какому из напитков они отдают предпочтение и считают ли кощунственным пакетированные чаи и растворимый кофе.

Анна, 26 лет

– Не мыслю своего утра без чашечки кофе. Даже его аромат побуждает встречать новый день в более приподнятом настроении. Где-то слышала фразу, что кофе – словно масло для двигателей нашего организма, что частенько поскрипывает с утра пораньше. Но больше двух-трех чашек в день пить не рекомендуется, потому на работе и по вечерам наслаждаюсь чаем. Предпочитаю зеленый. Вкусовые качества заварного чая, по сравнению с пакетированным, конечно, вне конкуренции. Но на работе всяческие «пирамидки» здорово выручают. А вот растворимый кофе пить не могу. Привыкла к качественным напиткам, какие готовят в кофейнях или я сама с помощью домашней кофеварки.

Елена, 45 лет

– Люблю чай и чаще всего пью именно его – и по утрам, и после обеда, ужина, и в течение дня. Больше всего нравится крепкий черный с ложечкой меда. Для разнообразия могу выпить и зеленый с мятой, травяной или фруктовый. Но только заварной, а не красители из пакетиков. В последнее время племянница приучила и к кофе. Она любительница неожиданных сочетаний, иногда добавляет в напиток сиропы с необычными вкусами – ментола, жвачки, попкорна, например. Вместе с американо или капучино на контрасте получается что-то невероятное! Когда племянница не угощает, кофе пью редко. Кофе-машиной или туркой не обзавелась, а растворимый напиток не сравнится со свежесваренным.

Виталий, 46 лет

– Я и за чай, и за кофе. В зависимости от настроения и времени суток. Утром – только кофе, иначе весь день проведу как зомби. С друзьями в бане – чай с чабрецом. Без пакетированного чая и растворимого кофе, к сожалению, не обойтись. Но когда повседневная суета не отвлекает, можно насладиться напитками, сваренными в турке или приготовленными по правилам китайских церемоний.

Александр Александрович, 71 год – К кофе отношусь ровно – неважно, растворимый он или нет. А вот чай люблю. Всегда пил черный, а после отдыха в Китае очень пристрастился к зеленому. Там столько сортов этого напитка! Листья вымачивают в молоке, добавляют обжаренный рис и чего только еще не делают. Нравится свежезаваренный чай без сахара и других дополнений. Хотя иногда можно добавить немного молока. Чайные пакетики на нашей кухне найдутся, но пригождаются они редко. Дома хватает листовых заварных чаев. Дети, внуки и знакомые знают: если они хотят порадовать нас сувениром из отпуска, лучше всего купить качественный чай.

Алина, 21 год

– Кофе, кофе и еще раз кофе! Крепкий черный и непременно с корицей. Такой всегда делаю дома. Если сидим в кофейне, заказываю капучино или мокко. Еще есть глясе с мороженым – очень вкусно! К чаю абсолютно равнодушна. Но бесконечно поглощать кофе нельзя, да и удовольствие нужно дозировать, поэтому не пью больше двух чашечек в день. В остальное время спасаюсь прохладной водой с лимоном. Растворимый кофе? Ну нет. Это целый ритуал – выбрать качественную арабику, смолоть зерна, сварить в турке, поиграть со специями…