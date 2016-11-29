Ансамбль «Дивертисмент» погрузил сахалинцев в мир кино

Концерт камерного ансамбля «Дивертисмент» под названием «Спасибо, музыка!» 25 января состоялся в ККЗ «Комсомолец».

В полуторачасовой программе прозвучало более 20 музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов, сообщает пресс-служба Сахалинской филармонии.

Южносахалинцев своим творчеством порадовали руководитель камерного ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Наталья Лопатина и композитор, аранжировщик Александр Лопатин, пианист, композитор и аранжировщик Владимир Лопатин, и альтистка Наталья Мовчан. Все песни, которые прозвучали в концерте, исполнили вокалистки ансамбля Диана Сельдешева и Ярославна Силантьева, а также приглашенная певица Лариса Качайкина.

Концерт «Спасибо, музыка! – это не просто исполнение музыкальных произведений, но еще и общение со зрителями. Каждую композицию Наталья Лопатина предваряла небольшим, но емким рассказом, что превращало концерт в настоящий экскурс по истории музыки и мирового кинематографа.

Легендарные отечественные и зарубежные киноленты «Веселые ребята», «Весна», «Два бойца», «Поезд на Чаттанугу», «Шербурские зонтики», «Серенада Солнечной долины» и многие другие подарили миру и бессмертные музыкальные творения. Над их созданием трудились великие мэтры – Исаак Дунаевский, Никита Богословский, Матвей Блантер, Гленн Миллер. В безупречном исполнении камерного ансамбля «Дивертисмент» их произведения, а также сочинения других авторов погружали зал в музыкальный мир кинематографа. Год кино в островном регионе уже официально закрыт, но руководитель камерного ансамбля Наталья Лопатина уверена, что искусство кинематографа, как и музыка из фильмов, никогда не перестанут вызывать интерес у зрителя. Она рассказала, что у «Дивертисмента» большие творческие планы. Камерный ансамбль около четырех месяцев назад перешел из Чехов-центра в Сахалинскую филармонию. За это время он уже выступил с концертами в Углегорске, Шахтёрске и Корсакове. Гастрольный график музыкального коллектива достаточно плотный, на февраль намечены концерты в Поронайске и Смирных.