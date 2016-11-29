На Сахалине инвалид убил инвалида

В Южно-Сахалинске один инвалид убил другого инвалида. Оба с детства имели проблемы со слухом, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Сообщение о том, что в одной из квартир дома №290а на улице Комсомольской обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску 22 января.

Потерпевший был инвалидом по слуху с детства, он умер от резаной раны шеи. По горячим следам следователи и полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель села Успенского Анивского района. Он тоже оказался инвалидом детства по слуху. И ранее был судим за убийство.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, 4 января мужчина пришел к потерпевшему в гости, товарищи употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате гость взял нож и нанес им один удар в шею потерпевшего. После, закрыв входную дверь на ключ, покинул место убийства.