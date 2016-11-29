Сахалинцев просят помочь в поиске пропавшей холмчанки

Полиция Холмского района просит сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшей жительницы села Пятиречье.

Как прояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, Ан Нам Су (Надежда) в середине июля 2004 года выехала из холмского села. Молодая женщина собиралась ехать в Южно-Сахалинск. С тех пор о ее местонахождении неизвестно ничего.

Людей, которые располагают любой информацией о пропавшей сахалинке или лицах, визуально схожих с ее фотографией, просят сообщить по телефонам: (42-433) 2-04-14 и 2-00-70.