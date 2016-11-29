Капитан сахалинского судна за избиение пограничника получил условный срок

Капитан сахалинского рыболовного траулера «Урюм» получил три года условно с таким же испытательным сроком за избиения пограничника на Камчатке.

По информации пресс-службы Камчатской транспортной прокуратуры, такое решение вынес Елизовский районный суд края. Южносахалинец признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 318 УК РФ. Ему инкриминируется применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд установил, что траулер «Урюм» в мае 2016 года занимался добычей краба в Охотском море. Когда на борт судна поднялся для проверки инспектор пограничных органов ФСБ России, капитан причинил ему телесные повреждения. С учетом позиции гособвинителя Камчатской транспортной прокуратуры сахалинец отделался условным сроком.

Как ранее сообщало РИА «Сахалин-Курилы», в результате инцидента пограничник получил закрытую черепно-мозговую травму.