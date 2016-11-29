И снова о рыбалке

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

В настоящее время в российских регионах обсуждается федеральный закон «О любительском рыболовстве», поправки к которому должны подготовить в окончательном виде к 1 марта. Ожидается, что указанный законопроект уже в 2017 году Госдума примет во втором чтении.

Предлагаем сахалинцам и курильчанам принять участие в обсуждении и задать интересующие вопросы по организации рыболовства на островах заместителю председателя правительства Сахалинской области Игорю Быстрову.

Вопросы принимаются до 8 февраля. Ответы будут публиковаться по мере поступления.