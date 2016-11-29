Шестеро южносахалинцев осуждены за игорный бизнес

Шестеро жителей Южно-Сахалинска от 26 до 40 лет признаны виновными по п. «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, преступная группа обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. Суд вынес приговор в соответствии с ролью каждого фигуранта в преступлении.

Следствие и суд установили, что один из фигурантов уголовного дела с помощью знакомых организовал в Южно-Сахалинске незаконный игорный бизнес. Для его легализации участники арендовали два помещения, установили в них игровое оборудование в виде персональных компьютеров со специальным программным обеспечением. Для организации азартных игр группа использовала с июня 2014 по сентябрь 2015 года и возможности Интернета. Однако совместными действиями сотрудников следкома и регионального управления МВД России их деятельность была пресечена.

Согласно приговору виновные осуждены к различным срокам наказания от четырех месяцев до двух лет лишения свободы условно со штрафами от 500 рублей до 200 тысяч.