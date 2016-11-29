Два самоубийства за три дня произошли в Охе

Два самоубийства произошли в Охинском районе с разницей в два дня, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Информация о том, что в сарае, расположенном во втором проулке улицы Рабочей в селе Тунгор, обнаружено тело 39-летнего местного жителя, поступила в следственный отдел по Охинскому району 22 января.

В ходе осмотра места происшествия следователям удалось установить, что мужчина повесился.

Еще одно тело, но уже 28-летнего мужчины, следователи обнаружили через два дня - 24 января в одной из квартир дома №31 на улице Дзержинского в Охе. Хозяин квартиры тоже решил свести счёты с жизнью через повешение.

Сейчас по данным фактам следственный отдел по Охе проводит проверки в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут вынесены процессуальные решения.