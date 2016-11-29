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26 января 17:27 / Культурное пространство / Чехов-центр  

Свободная импровизация: в Чехов-центре готовятся к квартирнику

Актеры Ксения Кочуева и Леонид Всеволодский, музыкант Анатолий Балла

Сахалинские театралы окажутся в святая святых Чехов-центра – репетиционном зале. В субботу, 28 января, артисты приглашают зрителей на квартирник «Старый Новый год». Перед премьерой нашему корреспонденту посчастливилось побывать на репетиции

Ответственный помреж

Кстати

На квартирке выступят Анатолий Чернов, Анна Антонова, Виктор Черноскутов, Татьяна Максимова, Ирина Звягинцева, Леонид Всеволодский, Елена Денисова, Алиса Медведева, Ксения Кочуева, Александр Ли, Елена Бастрыгина, Татьяна Никонова.

Первым на репетицию приходит помощник режиссера. Его имени не увидишь в афише, но от его мастерства во многом зависит судьба постановки.

Марина Горчакова в Чехов-центре пять месяцев. Боевое крещение молодой помреж прошла в новогоднем спектакле «Морозко». Только на первый взгляд работать в сказках – сплошное удовольствие. На самом деле творить волшебство на сцене, да еще по три раза в день –одна из самых непростых задач.

– Помреж вместе с режиссером на всех этапах создания спектакля – от читки произведения до премьеры. У меня все должно быть на контроле: насколько готова сцена, где находятся актеры, как выглядят костюмы… Я выполняю режиссерские задумки. Если он хочет, чтобы елка стояла там, значит, она должна стоять там и ни в каком другом месте, – делится Марина.

Помощник режиссера Марина ГорчаковаПомощник режиссера Марина Горчакова

Помощник режиссера присутствует на каждой репетиции. Причем приходит задолго до режиссера и уходит гораздо позже. К слову, по специальности Марина – юрист и переводчик.

– А в театр душа позвала, – улыбаясь, признается помреж. – Десять лет была просто благодарным зрителем. Потом повезло, и меня взяли в Чехов-центр. Теперь в моей работе нет места рутине.

Сочиняют и поют

Артисты спешат на репетицию после урока по сценической речи. Сегодня в Чехов-центре премудрости актеркой профессии преподает педагог из Владивостока. И полным ходом идет подготовка к квартирнику «Старый Новый год». Актеры читают монологи, исполняют любимые песни и стихи как известных авторов, так и собственного сочинения.

Артисты Ксения Кочуева и Анатолий ЧерновАртисты Ксения Кочуева и Анатолий Чернов

Новобранец сахалинской труппы Анатолий Чернов приехал из Иркутской области в начале нынешнего театрального сезона. Пишет песни и играет на гитаре артист с 17 лет. На квартирнике зрители услышат одно из последних его сочинений – «Провинциалка».

– Актер драматического театра не обязан уметь петь. Но прожить песню он обязан. Можно не иметь выдающихся вокальных данных, не обладать тонким музыкальным слухом, но при этом проживать то, о чем поешь, – считает Анатолий.

Иная сторона

Формат квартирника на островной сцене – совсем новичок. Но уже полюбился сахалинским театралам. Первый подобный вечер устроили в ноябре, во время Дальневосточного театрального форума. Зрители сразу же стали интересоваться: когда следующий?

Квартирники хороши тем, что дают зрителю возможность посмотреть на любимых артистов с иной стороны. Леонида Всеволодского, например, мы знаем как прекрасного академического певца.

Актер Леонид Всеволодский и музыкант Анатолий БаллаАктер Леонид Всеволодский и музыкант Анатолий Балла

А на репетиции он пробует играть с высотой звука. Романс на стихи Николая Гумилёва «Однообразные мелькают…» звучит непривычно низко для него.

– Ты раскрываешься по-другому, Лёнь. Уходишь от классики. Звучит тоже очень хорошо, – советует актриса Ксения Кочуева.

Артист соглашается с коллегой, а после интересуется у режиссера:

– Марин, а не вариант – сюда мониторчик поставить?

– И так все будет слышно. Пюпитр, мониторчик… Лёнь, ты оперный певец у нас прям, – смеется актриса Чехов-центра и режиссер квартирника Марина Семенова.

Это не концерт

Марина окончила театральный институт имени Бориса Щукина и получила диплом режиссера драмы в 2015 году. Сахалинские театралы знают ее спектакли «День рождения Смирновой» и «С тобой и без тебя». К слову, первый квартирник режиссировала тоже она.

– Квартирник – это абсолютная свобода в выборе того, что ты хочешь спеть или прочесть. Это возможность для импровизации, для непринужденного общения со зрителем. Здесь не должно быть ощущения заранее выстроенного концерта или спектакля, где все реплики прописаны и мизансцены закреплены. Для зрителя мы хотим создать особую атмосферу – будто он находится у себя дома или в гостях у друзей. Если получится, это будет квартирник, если нет – очередной концерт, – говорит Марина Семенова.

Режиссер посчитала, что для такого свободного творческого формата как нельзя лучше подойдет репетиционный зал. Это святая святых театра, и в субботу сахалинцы получат возможность оказаться там. В камерном уютном пространстве зрители разместятся, можно сказать, плечом к плечу с любимыми артистами. Зрительские стулья расставят не рядами, а по всему залу, рядом с актерскими.

Придется огорчить тех, кто загорелся желанием попасть на квартирник. В продажу поступило пять десятков билетов. Их расхватали сразу же – Чехов-центру не пришлось даже запускать рекламу.

Наша справка

Сегодня в Чехов-центре параллельно готовят две премьеры. На большой сцене выпускник ГИТИСа Слава Тыщук поставит спектакль «Чужой ребенок». А на малой актриса сахалинского театра и режиссер Марина Семенова воплотит детективную историю «Опасный поворот». Премьеры зрители увидят в конце марта и начале апреля.

Теги  Чехов-центр
Автор текста и фото: Екатерина Банковская

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