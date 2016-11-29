Томаринских инвалидов обеспечат автобусом с подъёмником

Специализированный автобус с подъёмником для перевозки инвалидов-колясочников и маломобильных граждан появится в Томари.

Уже разыгран аукцион и определён поставщик. Известно, что автомобиль доставят на Сахалин из Приморского края.

По словам первого заместителя главы администрации Томаринского района Ольги Манжары, транспортное средство приобретено по программе «Доступная среда». Муниципалитету выделили субсидию в размере 2 млн 186 тыс. рублей. Большую часть средств решили направить на покупку автобуса.

- В прошлом году аналогичные машины появились в Невельском и Корсаковском районах. Поскольку наши инвалиды ведут активный образ жизни – участвуют в различных соревнованиях, спартакиадах, фестивалях местного и областного уровня, – мы тоже решили приобрести специализированный автомобиль, способный перевозить маломобильных граждан по городу и доставлять в другие районы области, - отметила Манжара.

Автобус оснащён кабиной и электрогидроподъемником с пультом управления (со стороны задних дверей), а также фонарями для погрузки и выгрузки инвалидной коляски в темное время суток. В машине предусмотрены сиденья с подлокотниками и ремнями безопасности для инвалидов, места для сопровождающих.