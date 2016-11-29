Сахалинский силовик отказался от взятки

За попытку дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ России осужден житель Владивостока, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Южно-сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего приморца, признанного виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Суд установил, что 03 декабря 2016 года подсудимый, в целях уклонения от привлечения его к уголовной ответственности в рамках уголовного дела по факту контрабанды стратегических важных товаров, попытался дать сотруднику УФСБ в качестве взятки денежные средства в сумме 30 тыс. долларов США. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался. Противоправные действия осужденного зафиксированы и пресечены службой безопасности данного ведомства.

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 2 млн 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.