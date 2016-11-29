Эффективный гектар

Семинар для руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств региона прошел в профильном министерстве региона. Своими познаниями в области растениеводства с коллегами поделился Александр Чаплыгин, представитель компании «Молянов Агро Групп». Предприятие занимается производством семенного картофеля разных сортов, многие из которых уже успели достаточно успешно адаптироваться к сахалинскому климату.

Например, сорта «Ред Леди» и «Родрига» в прошлом году были опробованы в трех хозяйствах юга острова и во время уборки урожая получили хорошую оценку. Клубни имели красивый товарный вид, а все потому, что на них успела сформироваться прочная кожура. Кроме того, сорт показал устойчивость к распространенным болезням, возбудителей которых в островной переувлажненной почве великое множество. По мнению специалистов, чтобы избежать заражения, важно соблюдать технологию подготовки почвы и закладки семян.

– На сегодняшний день практически все сорта картофеля при правильном соблюдении агротехнологии дают высокие урожаи, до 500 центнеров с гектара и выше, – говорит Александр Чаплыгин. – Но нужно иметь в виду, что Сахалинская область – зона рискованного земледелия, соответственно, период вегетации короткий, и надо успеть вырастить и вовремя убрать урожай. Поэтому при выборе сортов необходимо обращать внимание на сроки вегетации, они должны быть 50-75 дней.

Во многих островных хозяйствах эту рекомендацию уже выполняют, и урожайность в последние годы растет. По словам министра сельского хозяйства области Михаила Кузьменко, валовой сбор картофеля в 2016 году составил более 44 тысяч тонн, что на треть выше первоначально запланированного. В некоторых хозяйствах области с одного гектара собирали по 310-350 центнеров, в то время как губернатором была установлена планка в 250 центнеров.

Овощей (в закрытом и открытом грунте) в целом за прошлый год собрали почти 27,5 тысячи тонн. Это на 16 процентов выше плановых показателей. В то же время немного не дотянули до плановых показателей (5 тысяч га) при посеве кормовых культур – 4 тысячи 984 га. Но это все равно оказалось значительно выше (в 2,7 раза) показателей предыдущего 2015 года. Всего же в прошлом году заготовили 98 тысяч тонн кормов. Это неплохой показатель, хотя Михаил Кузьменко и признается в некоторых недоработках.

– Были выявлены серьезные нарушения технологических приемов при закладке силоса, сенажа, а также сроков подъема, герметизации, трамбовки траншей, – перечислил министр. – Но все же использование новых технологий позволило повысить качество кормов.

На текущий год, по словам Михаила Кузьменко, ставится задача заготовить еще больше – до 150 тысяч тонн кормов. Поголовье скота на территории области растет, животных необходимо хорошо кормить. Поэтому планируется расширить площади под посев кормовых культур до 6 тысяч 174 га.

Также планируется увеличить на 17 процентов производство картофеля, на 12 процентов – овощей открытого грунта.

– Основная задача островных сельхозтоваропроизводителей – обеспечить местных жителей продукцией собственного производства, которая отличается качеством, свежестью и доступностью по цене. Мы должны, используя передовые технологии, постоянно повышать урожайность овощных и кормовых культур, – отметил Михаил Кузьменко.