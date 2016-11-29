Зрителей сахалинского Чехов-центра ждёт «Опасный поворот»
В сахалинском Чехов-центре приступили к постановке пьесы «Опасный поворот» - одного из лучших произведений английского писателя Джона Пристли, написанного в 1932 году.
Режиссёром будет Марина Семёнова. Она уже давно мечтала поставить хороший детектив.
- Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом, - поделилась Семёнова.
Несмотря на камерность постановки, зрителям совершенно не придётся скучать. В четырёх стенах одной комнаты действия будут развиваться с пугающей стремительностью.
Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Чехов-центра, премьера спектакля пройдёт с 7 по 9 апреля в черном зале театра. Сахалинская публика на время переместится в Англию 1930-х годов.
В качестве художника-постановщика выступит Татьяна Глущенко, известная островным театралам по спектаклю «День рождения Смирновой».
Фото Чехов-центра
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