Зрителей сахалинского Чехов-центра ждёт «Опасный поворот»

Режиссёром будет Марина Семёнова. Она уже давно мечтала поставить хороший детектив.

- Именно этой целью я задалась, когда подбирала материал. «Опасный поворот» захватил меня полностью. Лихой сюжет с неожиданным финалом, - поделилась Семёнова.

Несмотря на камерность постановки, зрителям совершенно не придётся скучать. В четырёх стенах одной комнаты действия будут развиваться с пугающей стремительностью.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Чехов-центра, премьера спектакля пройдёт с 7 по 9 апреля в черном зале театра. Сахалинская публика на время переместится в Англию 1930-х годов.

В качестве художника-постановщика выступит Татьяна Глущенко, известная островным театралам по спектаклю «День рождения Смирновой».