Центр внимания. Выпуск от 26 января

ДТП на железнодорожном переезде

В селе Правда Холмского района легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Это произошло сегодня в 03:30. Водитель и пассажиры успели выбежать из авто до момента столкновения. К счастью, никто не пострадал. Машинист поезда также не получил физических травм.

Газомоторные автобусы

Десятки южно-сахалинских автобусов продолжают работу на природном газе. «Голубое» топливо недорогое, а самое главное - экологичное. Последний фактор сейчас очень актуален. Столица островов уже несколько дней находится в пелене легкого смога.

Утренний маскарад

Смог, нависший над южно-сахалинскими улицами, особенно заметен в дни, когда термометр опускается все ниже и ниже нуля. Безветрие добавляет контраста, и вот уже страдает все население - и здоровые горожане, и островитяне с болезнями легких. Облегчить борьбу организма за глоток чистого воздуха достаточно просто.

Детсад без выходных

Пятидневка в детских садах - добрая советская практика. А на Сахалине пошли еще дальше. Детский сад теперь можно посещать семь дней в неделю. В дошкольных учреждениях острова открываются вечерние группы и группы выходного дня.

Безопасность в садах

Внеплановые проверки в детских садах принесли первые результаты. Сегодня ночью сторож южно-сахалинского детского сада «Сказка» пресек попытку проникновения на территорию учреждения постороннего. Мужчину зафиксировала камера видеонаблюдения.

Японская баня на Кунашире

Посетить японскую баню онсэн можно будет на Кунашире. Сахалинская компания намерена там построить гостиничный комплекс, повысив тем самым уровень сервисного обслуживания. Планируется, что это будет двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. По задумке проектировщиков, сама баня должна обладать тремя купальными зонами на открытом воздухе с горячей водой из термального минерального источника. Данный проект одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве.