На Сахалине продолжат объединять государственные аптеки

Предприятия государственной аптечной сети «Фармация» представлены в 14 районах Сахалинской области.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве, в настоящий момент под объединение попали 37 объектов розничной торговли и одна производственная аптека. Интеграция аптечной сети позволяет осуществлять централизованные закупки и, таким образом, сдерживать рост цен на лекарственные препараты.

В этом году в государственную сеть влились еще несколько аптечных предприятий – Александровск-Сахалинского и Охинского районов и «Аптека № 88 –Берегите здоровье» из Южно-Сахалинска.

- В этом году в наши структурные подразделения города Александровск-Сахалинский доставлено фармацевтической продукции на 6,1 млн рублей, в подразделения Охинского района на 15,7 млн рублей. И эта работа продолжается. Кроме этого в присоединённых аптеках будут проведены ремонтные работы, – сообщила директор «Фармации» Инна Гребенева. - Наше предприятие работает непосредственно с производителями лекарственных препаратов и изделий медицинского применения, тем самым имеется возможность поставки на фармацевтический рынок Сахалинской области лекарств с минимальной торговой наценкой.

Снижению закупочной цены способствует приобретение медикаментов на электронной бирже, которое начали проводить в организации год назад. Благодаря торгам экономия по многим позициям составляет от 5 до 15% . Этот результат отчетливо виден при сравнении цен на лекарственные препараты в аптечных предприятиях Сахалинской области и других регионов – стоимость медикаментов практически не отличается при более сложной транспортной составляющей и затратах на доставку. Также использование электронной системы закупок позволило значительно расширить число поставщиков лекарственных препаратов. В результате торгов на сахалинский рынок вышли новые партнеры из Санкт-Петербурга, Перми, Хабаровска и Владивостока.