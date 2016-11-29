Нескучная служба
Военный ансамбль песни и пляски «Амур» из Хабаровска отметил 20-летие. В честь юбилея организован гастрольный тур, который стартовал на Сахалине.
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Военный ансамбль песни и пляски «Амур» из Хабаровска отметил 20-летие. В честь юбилея организован гастрольный тур, который стартовал на Сахалине.
Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
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Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?
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