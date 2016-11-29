Застывшая жизнь

Весь мир сошел с ума и застыл. Mannequin Challenge - новый флешмоб, где люди замирают словно в игре «Море волнуется раз». Благодаря этому челенджу становится понятно, как далеко могут зайти люди, когда время вокруг них замирает.