Застывшая жизнь
Весь мир сошел с ума и застыл. Mannequin Challenge - новый флешмоб, где люди замирают словно в игре «Море волнуется раз». Благодаря этому челенджу становится понятно, как далеко могут зайти люди, когда время вокруг них замирает.
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Весь мир сошел с ума и застыл. Mannequin Challenge - новый флешмоб, где люди замирают словно в игре «Море волнуется раз». Благодаря этому челенджу становится понятно, как далеко могут зайти люди, когда время вокруг них замирает.
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