Стратегия инвестиций
Лучшие региональные и муниципальные практики получат всемерную поддержку от агентства стратегических инициатив. Об этом сегодня рассказала его руководитель Ольга Курилова в рубрике «Гость студии».
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Лучшие региональные и муниципальные практики получат всемерную поддержку от агентства стратегических инициатив. Об этом сегодня рассказала его руководитель Ольга Курилова в рубрике «Гость студии».
Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»
Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
читать дальше
Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах
Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?
Комментарии