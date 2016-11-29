В главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло

На Сахалинской ГРЭС-2, возводимой в селе Ильинское Томаринского района, ввели в эксплуатацию временную водогрейную котельную отечественного производства и в главный корпус объекта подано тепло. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

Временная котельная необходима для обеспечения в главном корпусе температурного режима, требуемого для монтажа технологического оборудования. Временная котельная включает в себя два котла общей тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, также была смонтирована система отопления главного корпуса и проведен магистральный трубопровод от главного корпуса до непосредственно самой котельной. В процессе эксплуатации станции теплоснабжение будет осуществляться от турбоагрегатов, а во время их остановки – от пусковой котельной, окончание монтажа которой запланировано на апрель 2017 года.

В настоящее время в главном корпусе строящейся электростанции полным ходом идет монтаж основного энергетического оборудования: двух паровых котлов производительностью 230 тонн пара в час каждый и двух 60-мегаваттных турбоагрегатов. После монтажа оборудования следует проведение пуско-наладочных работ, которые запланированы на 2 полугодие 2017 года. Помимо монтажа оборудования в главном корпусе на объекте возводятся градирни, объекты топливоподачи, насосная станция жидкого топлива, пусковая котельная и периметральное ограждение.

На строительстве электростанции задействовано более 1300 человек и порядка 100 единиц техники. В первом квартале 2017 года планируется увеличение численности персонала до 2000 человек. На сегодняшний день уже сданы в эксплуатацию семь общежитий на 1390 мест, в первой декаде февраля будет введено общежитие на 200 мест, на конец февраля – начало марта намечена сдача еще двух общежитий на 300 мест.

Параллельно с возведением электростанции ведется строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для нужд Сахалинской ГРЭС-2. Возводятся золошлакоотвал и подъездные автодороги протяженностью 1,88 км. Выполнен основной объем работ по строительству схемы выдачи мощности (ВЛ-220 кВ готова на 95%, ВЛ-35 кВ готова полностью и поставлена под напряжение для снабжения стройплощадки). По железной дороге от ст. Ильинск до Сахалинской ГРЭС-2 протяженностью 6,7 км проводятся проектно-изыскательские работы. Ведутся конкурсные процедуры по выбору генподрядчика для строительства систем хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Электростанция возводится на западном побережье о. Сахалин в Томаринском районе в 6 км от с. Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.