Погодные условия осложняют движение на юге Сахалина

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

Сегодня по состоянию на 08:00 на автомобильных дорогах Огоньки – Невельск, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков рыхлый снег, местами накат, обработанный противогололедным материалом (ПГМ). На автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха с 6-го по 357-й км также рыхлый снег, местами накат, обработанный ПГМ, с 830-го по 854-й км снежный накат обработан ПГМ.

С 294-го по 304-й км, 311-го по 312-й км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск имеющийся снежный накат также обработан ПГМ.