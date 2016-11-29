Россия и Япония хотят обсудить «особый режим» на Южных Курилах

Правительства России и Японии рассматривают возможность переговоров о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встречу планируется провести в Москве на следующей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Предполагается, что в совещании примут участие заместители глав МИДов двух стран - Такэо Акиба и Игорь Моргулов. Ожидается, что они обсудят введение «особого режима» на Южных Курилах, который не нарушал бы позиции обеих стран по территориальной принадлежности четырех островов, на которые претендует Токио.

Также на встрече представителей Японии и России могут быть затронуты вопросы безвизового посещения островов бывшими японскими жителями и их родственниками. Специально для этих целей собираются запустить чартерные авиарейсы с Хоккайдо на Южные Курилы.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года.

Как отмечает Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить в апреле Россию и провести новые переговоры с Путиным и тем самым активизировать межправительственные переговоры двух стран.