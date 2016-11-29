Южносахалинцев проконсультируют по жилищной программе

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска скорректировало график консультаций для желающих принять участие в жилищных программах, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

Участников государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» принимают в ДК железнодорожников по адресу: ул. Вокзальная, 55. Их ждут только по вторникам - 7, 21, 28 февраля, 14, 21, 28 марта и 4, 11, 18, 25 апреля.

С 11:00 в фойе на первом этаже проконсультируют следующие категории горожан:

гражданин (семья), состоящий(ая) на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий

инвалид, гражданин (семья), имеющий(ая) ребенка-инвалида (детей-инвалидов)

молодой ученый

работник бюджетной сферы, в том числе государственный (гражданский, муниципальный) служащий органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления

многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет;

ветеран боевых действий.

В 15:00 начнутся консультации для молодых семей (в том числе для неполных молодых семей, состоящих из родителя и одного и более детей) и молодых специалистов.

Прием участников программ 2012-2014 годов ведется в управлении жилищной политики по адресу: Коммунистический проспект, 49 (кабинет 102). Специалисты администрации примут посетителей в рабочие дни с 09:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Ознакомиться с информацией о реализации на территории Южно-Сахалинска жилищных программ, новостями, объявлениями по этой теме, а также с памяткой по участию в строительстве жилья можно на страничке управления жилищной политики официального сайта администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/781). Здесь же размещена необходимая контактная информация.