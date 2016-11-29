«Притяжение»: Столкновение миров

Недавно вышедший в прокат фильм Федора Бондарчука «Притяжение» оказался хорошей фантастической историей, где в центре стоят обычные люди.

Фильм – своего рода антипод классическим киноповествованиям вроде «Дня независимости» о захвате земли «злыми инопланетянами». Вместо благополучной «одноэтажной Америки», где среди зеленых лужаек в одинаковых домиках живут счастливые семьи, инопланетный корабль приземляется на неприметные многоэтажки спального района Чертаново. А вместо глянцевого патриотизма борцы с пришельцами демонстрируют куда более приземленный и реалистичный фантастический национализм.

Авторы хорошо рассказывают о том, что может пойти не так при знакомстве человечества с внеземной цивилизацией и о том, как разгораются межпланетные конфликты. Первый контакт с пришельцами здесь показан очень локально, и мировую реакцию на ситуацию мы видим в основном глазами главных героев.

Идея показывать столкновение человечества с внеземным разумом как аллюзию на политические конфликты, конечно, не нова. Еще Герберт Уэллс в своей «Войне миров» сделал земляно-марсианский конфликт похожим на колонизаторскую политику тогдашней Британской империи. Но пока мир во всем мире не желает наступать и на каждое поколение приходится по своему международному конфликту, эта тема продолжает быть актуальной.

Не обошлось и без старой истории про очеловечивание пришельца, которая удачно контрастирует с потерей человечности в землянах. Есть и конфликт отцов и детей, и красивая, хоть и достаточно банальная, любовная линия. И хотя перипетии сюжета и персонажи укладываются в стандартные схемы, есть много моментов, которые могут удивить.

Радует, что в кои-то веки российский фильм не пытается угнаться за Голливудом и фокусироваться на спецэффектах, закрывая дыры в сюжете красивой картинкой. Их в фильме очень мало, но при этом сюжет постоянно держит в напряжении. Если многие истории подобного рода грешат тем, что в них только долго разговаривают о высоком и многозначительно смотрят в небо, то здесь все наполнено действием. «Притяжение» – это своего рода очень медленный фильм-катастрофа, где речь не о выживании в экстремальной ситуации, а о том, как сохранить себя, когда мир стремительно меняется в худшую сторону, и такие присущие людям качества, как воля к победе, умение выживать и желание защищать свой дом оборачиваются против них, постепенно лишая их человечности. Практически лишена история и другой проблемы подобных фильмов – картонных персонажей-функций, нужных только для того, чтобы озвучивать идеи режиссера. Конечно, многие герои так или иначе укладываются в знакомые амплуа, но живая приземленная атмосфера делает характеры более достоверными. Фильм хорош и тем, что в центре фантастического сюжета женский персонаж. Это не типично даже для мирового кинематографа в целом, а не только для России. И главная героиня, которой больше не отведена роль просто «девушки в беде» или подружки главного героя, получилась действительно интересной. Ее роль удачно воплотила молодая актриса Ирина Старшенбаум. Остальной актерский состав тоже выступил относительно удачно. И хотя второстепенные персонажи порой переигрывают, в картине, в отличие от множества российских фильмов, нет совсем уж плохой игры. Сценарий, к сожалению, содержит слишком много старых добрых киноусловностей. То в больнице можно попасть куда угодно, просто криво нацепив на себя больничный халат, то легко пройти через заграждения вокруг охраняемого правительственного объекта. И если в более простом и развлекательном кино на такие издержки жанра можно было бы закрыть глаза, то здесь на фоне реалистичной и серьезной атмосферы это смотрится очень удручающе. И если кто-то ждет историю о необычной внеземной цивилизации, то стоит отметить, что инопланетяне получились в фильме настолько типичными, насколько могут быть типичными инопланетяне. Впрочем, здесь это и не проблема: ведь фильм не столько фантастика, сколько история о столкновении обычных людей с фантастическим. Так или иначе, фильм можно назвать значительным событием. Умный и оригинальный фантастический блокбастер - это то, чего сейчас очень не достает российскому кинематографу. Картину можно посмотреть в кинотеатрах города: расписание на нашем портале в разделе «Афиша».