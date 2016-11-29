Сахалинцев поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Сахалинских ветеранов-блокадников поздравили с 73-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Первой теплые слова благодарности от командования военного комиссариата Сахалинской области и регионального отделения Союза ветеранов России принимала врач-онколог областного онкологического диспансера Гертруда Ивановна Жуковская.

Она поделилась самым сокровенным, которое не силах забыть. Это момент, когда эвакуированных детей-ленинградцев перевезли на маленьких пароходиках через Ладогу и голодные, совершенно чужие люди выдали каждому ребенку по банке сгущенки и маленькому кусочку белого хлеба. Вкус этого «царского обеда» запомнился на всю жизнь. Человеческая доброта согревала детские, рано повзрослевшие души на всем протяжении эвакуации в воинских «теплушках».

Кстати В настоящее время в островной столице проживают девять ветеранов-блокадников

Затем приняли поздравления Нина Викторовна Мигунова, Александра Николаевна Онищенко. Последняя вспоминала эвакуацию. Вместе с мамой они должны были ехать на Алтай, но в пути идущий перед ними эшелон с женщинами и детьми разбомбила вражеская авиация. Жуткая картина искорёженных вагонов и человеческих тел предстала перед детскими глазами. Так вместо Алтая Александра Николаевна попала в Новосибирскую область.

Тяжело вспоминать блокаду Лидии Михайловне Орловой. Она родилась в Ленинграде в 1929 году. Родители умерли в при блокаде от дистрофии: отец - в конце декабря 1941 года на рабочем месте (работал на военном заводе), мать - в конце апреля 1942 года. В 13 лет она с сестрой осталась без родителей. Их забрали в ленинградский детский дом №63. В августе 1942 года всех его воспитанников вывезли в Ярославскую область, где Лида жила до октября 1945 года. После 7-го класса она поступила в медучилище города Рыбинска, по окончанию которого была направлена на Сахалин, где живет до сегодняшнего дня, сообщил помощник военного комиссара областного военкомата Игорь Пилюгов.